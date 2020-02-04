親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

終止連七賣 外資買超台積電6,327張

2020-02-04 17:40經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台積電在農曆年前以333元封關，受到武漢肺炎疫情的衝擊，台股在年後下跌近千點，今...
台積電在農曆年前以333元封關，受到武漢肺炎疫情的衝擊，台股在年後下跌近千點，今日則是反彈大漲。 記者余承翰╱攝影
分享

台股今(4)日反彈大漲，台積電(2330)為推升指數上攻的重要動能，終場收在325元，上漲10元，漲幅3.17%，市值回升到8兆4,533.1億元，單日增加2,593.04億元，外資轉資買超6,327張，終止連七賣。

台股今日開高走高，以11,555.92點作收，上漲201點，成交量1,597億元，三大法人賣超66.77億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超40.46億元，投信買超2億元，自營商賣超（合計）28.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.28億元，自營商（避險）賣超25.02億元。

統計外資今日買超前十名依序是友達、富邦VIX、元大金、玉山金、台積電、永豐金、中環、元大滬深300正2、富邦上証正2、台新金等；台積電在農曆年後開紅盤以來，外資首度轉為買超。

台積電在農曆年前以333元封關，受到武漢肺炎疫情的衝擊，台股在年後下跌近千點，今日則是反彈大漲，台積電從年前就一直遭到外資賣超，今日才轉為買超，但投信仍賣超290張，自營商也賣超1,558張，三大法人合計買超4,479張。

台積電今日以319元開高，一度拉升至326元，終場收325元，上漲10元，漲幅3.17%，成交51,811張。

台積電外資台股

延伸閱讀

台股反彈大漲201點 外資賣超40.46億元

台股反彈大漲201點 三大法人賣超66.77...

台股大漲逾200點 權證回神

跌深反彈 聯發科、台積電股價回神

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

台股反彈大漲201點 外資賣超40.46億元

2020-02-04 15:36

台股大漲逾200點 權證回神

2020-02-04 15:08

台股強彈跌深股表態 後市唯量是問

2020-02-04 15:38

台積電領頭衝 台股年後首次反彈大漲201點

2020-02-04 14:35

台積電強漲11元 貢獻台股指數近90點

2020-02-04 14:10

台積電領頭衝 台股年後首次反彈大漲201點收11,555

2020-02-04 13:48

醫療通路股防疫備戰 業者嘆「有行無市」

2020-02-04 12:36

華為復工 立積漲停領軍概念股強漲

2020-02-04 12:16

錯認防疫股漲停3天…股民夢醒時分 「花王」跌停

2020-02-04 11:31

杭州封城不得開工 鴻海旗下子公司恐受影響

2020-02-04 11:08

台股盤中反彈漲逾200點 站上11,500點關卡

2020-02-04 11:02

防疫概念股爆量 康那香漲停打開、花仙子翻黑跌停

2020-02-04 10:39

台積電領軍…台股開盤上漲44點 早盤站上11,400關卡

2020-02-04 09:19

台股短線跌深 下檔先看半年線支撐

2020-02-04 08:58

上市櫃1月營收公告期限 延至2月15日

2020-02-04 01:23

四大基金護盤 台股回穩有影

2020-02-04 01:18

武漢疫情衝擊 勞動基金不排除逢低進場

2020-02-04 01:16

會計師因疫情無法赴陸 波及上市櫃財報

2020-02-03 23:57

武漢疫情衝擊 台積電市值一度蒸發5千億元

2020-02-03 23:54

元富權證交易 衝到第二大

2020-02-03 23:47

華擎評價低估 法人喊買

2020-02-03 23:43

陸股反向ETF爆量大漲

2020-02-03 23:43

高股息低波動商品 抗跌

2020-02-03 23:43

宣導逐筆交易 微電影上線

2020-02-03 23:43

就市論勢／半導體、自動化概念 前景亮

2020-02-03 23:41

上櫃債券ETF 1月報酬3.3%

2020-02-03 23:41

航空雙雄市值 三天少142億

2020-02-03 23:26

就市論勢／記憶體、LED 聚光

2020-02-02 23:10

梁彥平專欄／保留資金 低接績優股

2020-02-02 23:07

就市論勢／遊戲、食品股 後市可期

2020-01-30 23:38

國泰股利精選30 抗跌

2020-01-30 23:36

籌碼安定股 資金避風港

2020-01-30 23:36

ETF爆天量 寫四紀錄

2020-01-30 23:35

台灣50今除息 配息率4％

2020-01-30 23:35

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:30

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33
看更多

熱門文章

台股千點地震 最抗震的高股息ETF報你知

2020-02-03 20:53

錯認防疫股漲停3天…股民夢醒時分 「花王」跌停

2020-02-04 11:31

四大基金護盤 台股回穩有影

2020-02-04 01:18

防疫概念股爆量 康那香漲停打開、花仙子翻黑跌停

2020-02-04 10:39

毛寶、花仙子 搶抗菌商機

2020-02-03 23:41

PCB廠 擴大在台生產

2020-02-03 23:38

杭州封城不得開工 鴻海旗下子公司恐受影響

2020-02-04 11:08

和大嘉義建廠 加碼加速

2020-02-03 23:45

高股息低波動商品 抗跌

2020-02-03 23:43

華擎評價低估 法人喊買

2020-02-03 23:43

台積電領頭衝 台股年後首次反彈大漲201點收11,555

2020-02-04 13:48

上市櫃1月營收公告期限 延至2月15日

2020-02-04 01:23

緯穎、嘉澤、智邦 花旗喊新高價

2020-02-03 19:24

5G手機鏈 喜迎利多

2020-02-03 23:40

乙烯價重挫 不利台化

2020-02-03 23:45

國巨、環球晶 四檔閃亮

2020-02-03 23:50

台股盤中反彈漲逾200點 站上11,500點關卡

2020-02-04 11:02

會計師因疫情無法赴陸 波及上市櫃財報

2020-02-03 23:57

華為復工 立積漲停領軍概念股強漲

2020-02-04 12:16

醫療通路股防疫備戰 業者嘆「有行無市」

2020-02-04 12:36

滙豐示警 武漢肺炎衝擊台股獲利

2020-02-03 22:02

台積電領軍…台股開盤上漲44點 早盤站上11,400關卡

2020-02-04 09:19

面板轉單湧入 雙虎吃補

2020-02-03 23:38

記憶體現貨價 漲勢趨緩

2020-02-03 23:36

台股留長下影線216點 盤點三大法人同買股

2020-02-03 22:07

中裕1月營收 增132%

2020-02-03 23:40

武漢疫情衝擊 台積電市值一度蒸發5千億元

2020-02-03 23:54

松翰迎急單 業績添動能

2020-02-03 23:38

立積 今年EPS 挑戰6元

2020-02-03 23:35

台股短線跌深 下檔先看半年線支撐

2020-02-04 08:58

群創、友達 認購火熱

2020-02-03 23:50

台積電強漲11元 貢獻台股指數近90點

2020-02-04 14:10

期貨商論壇／國巨期 後市看多

2020-02-03 22:54

陸股反向ETF爆量大漲

2020-02-03 23:43

轉單效應 全新步步高

2020-02-04 14:35

台股反彈大漲201點 外資賣超40.46億元

2020-02-04 15:36

武漢疫情衝擊 勞動基金不排除逢低進場

2020-02-04 01:16

衝刺智慧領域 神腦家電業績拚翻倍

2020-02-03 23:39

台股強彈跌深股表態 後市唯量是問

2020-02-04 15:38

勞動基金：不會進場護盤 但會逢低撿便宜

2020-02-03 19:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top