終止連七賣 外資買超台積電6,327張

台積電在農曆年前以333元封關，受到武漢肺炎疫情的衝擊，台股在年後下跌近千點，今日則是反彈大漲。 記者余承翰╱攝影 分享 facebook

台股今(4)日反彈大漲，台積電(2330)為推升指數上攻的重要動能，終場收在325元，上漲10元，漲幅3.17%，市值回升到8兆4,533.1億元，單日增加2,593.04億元，外資轉資買超6,327張，終止連七賣。

台股今日開高走高，以11,555.92點作收，上漲201點，成交量1,597億元，三大法人賣超66.77億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超40.46億元，投信買超2億元，自營商賣超（合計）28.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.28億元，自營商（避險）賣超25.02億元。

統計外資今日買超前十名依序是友達、富邦VIX、元大金、玉山金、台積電、永豐金、中環、元大滬深300正2、富邦上証正2、台新金等；台積電在農曆年後開紅盤以來，外資首度轉為買超。

台積電在農曆年前以333元封關，受到武漢肺炎疫情的衝擊，台股在年後下跌近千點，今日則是反彈大漲，台積電從年前就一直遭到外資賣超，今日才轉為買超，但投信仍賣超290張，自營商也賣超1,558張，三大法人合計買超4,479張。

台積電今日以319元開高，一度拉升至326元，終場收325元，上漲10元，漲幅3.17%，成交51,811張。