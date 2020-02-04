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台股大漲逾200點 權證回神

2020-02-04 15:08經濟日報 記者周克威／即時報導

台股今（4）日在台積電領軍下，搭配跌深中小型股反彈，防疫股則紛紛暴大量下，終場指...
台股今（4）日在台積電領軍下，搭配跌深中小型股反彈，防疫股則紛紛暴大量下，終場指數上漲201點、以11,555點做收。 圖／聯合報系資料照片
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台股今（4）日在台積電（2330）領軍下，搭配跌深中小型股反彈，防疫股則紛紛暴大量下，終場指數上漲201點、以11,555點做收；隨現貨市場大漲，權證市場也見帶量增溫，其中，連結台積電的台積電永昌96售09（05980P）為最熱門的權證。

台股此次受系統性風險，沿路失守多條均線，大盤一口氣跌到半年線才縮腳反彈。由於季線尚未下彎，多頭仍有機會重新整軍出發，分析師並認為，1月30日開紅盤日的2,776億巨量長黑重傷多頭，整理期無可避免將會加長。

權證市場方面，隨現貨市場反彈，市場人氣也跟著回溫，整體市場量能略增為27.3億元，占大盤比重為1.42%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為23.55億元，認售權證成交金額為3.81億元，認購權證成交金額占總成交金額86.06%；認購、認售比值為6.17倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電永豐95購02（051133），成交金額為684萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電永昌96售09，成交金額為987萬元。

其中值得注意的是，分析師指出，武漢肺炎影響全球金融市場，台股自然亦無法避開，但在經過幾個交易日賣壓消化後，隨疫情漸漸明朗，已不見恐慌性殺盤，接下來市場焦點，將追蹤營收數字，操作可先逢高汰弱，重新尋找具潛力個股逢低布局。

台積電認售權證認購

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