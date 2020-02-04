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南亞科在陸無生產據點 全球銷售不受影響

2020-02-04 14:32經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

武漢肺炎疫情持續擴大，南亞科（2408）今（4）日重大訊息公告表示，在中國大陸並無生產據點，生產製造不受影響，且已與原物料供應商及外包商確認供應及營運正常，全球銷售目前不受影響。

南亞科針對新型冠狀病毒疫情影響公告說明，公司已啟動各項內部防疫措施，並優先配合政府單位的防疫規定；全球銷售目前不受影響，將持續密切觀察事件後續發展，並採取必要措施以確保整體營運及出貨正常。

南亞科疫情

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