台積電領頭衝 台股年後首次反彈大漲201點收11,555

美股走揚，外資回籠，配合陸股翻紅帶動，激勵台股今天早盤反彈，盤指數大漲逾200點。記者林俊良／攝影 分享 facebook

台股今（4）日進入年後第一次反彈，補回3日跳空缺口，且在陸股止跌、台積電（2330）股價上漲3.17%帶動下，終場台股上漲201點、漲幅1.77%，指數收在11,555.92點，成交量達1,597億元。

權值電子股如大立光、聯發科漲幅超過2%、被動元件國巨、華新科走揚超過6%、面板股友達創波段新高，部分PCB股像是欣興、定穎等也展開跌深反彈攻勢。

另外，電動車相關供應鏈的康普、和大等也受惠特斯拉（Tesla）跳漲達19.89%而有不錯表現，漲幅在5%之上。

值得注意的是，在這波武漢肺炎影響下，防疫概念股一直是市場焦點，不過在連續多日拉出漲停板下，今日也出現變化，其中，恆大、康那香盤中漲停板一度被敲開，而花仙子則打入跌停板，南六、高端疫苗跌幅也超過7%，後續須留意。

台股今日在亞洲股市中表現最強，主要來自於美股反彈且企業財報良好、外資對期貨回補多單、現貨由賣轉買，加上今日新台幣轉為升值。

法人提醒，台股在此波段跌千點，目前宜視為反彈而非回升，考量新春開紅盤帶大量下殺，預期後續仍有機會回來測試半年線，指數再進行回升，建議操作上不殺低，逢低擇優布局。