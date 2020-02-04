積極防疫應變 中概美容股麗豐-KY、佐登跌深反彈

生技股中的美容概念股包括麗豐-KY（4137）、佐登-KY與羅麗芬-KY因皆布局中國內需市場，在疫情蔓延下，市場看衰中國內需消費，因此本波股價受創甚深，不過，今（4）日皆出現反彈，麗豐-KY盤中來到197元，漲幅達7%，佐登-KY盤中股價來到90元，漲幅逾5%，羅麗芬-KY盤中來到143元，漲幅也逾5%。

佐登-KY表示，主要營運據點為台灣、中國大陸、馬來西亞，其中台灣及馬來西亞年後開工進行全面消毒，防疫商品組合同步開賣，營運完全不受影響，預約來店人數不減反增。

中國大陸地區依照政府指示陸續復工，預計2020年2月10日將有90%以上直營門市恢復營業。其中武漢直營門市16家，占集團322家門市中的5%。

佐登-KY表示，針對疫情迅速調整經營策略，目標為提升門市營運效益、提高產品銷售佔比。在台灣及大陸地區推出「封館預約安心服務」，一個時段封館服務1~2位會員，一人由兩名美容師同時服務多樣項目，減少交叉感染機會，提升服務品質。

同時，防疫相關產品已備貨齊全，因應民眾需求推出淨化除穢精油組合、抗菌紙巾及潔淨精油噴霧，並與多家宅配業者合作，送貨到府，帶動台灣地區產品營收；大陸地區產品也已全部完成上架，隨時可供銷售。

此外，中國大陸地區啟動減免房租措施，截至目前所有租金成本單月降低10%，2月份目標預計降租50%，減少營運成本；中國大陸生美展店計畫暫緩，醫美展店計畫則持續進行，醫美會員體驗活動將在3月重新啟動。

麗豐-KY表示，針對疫情較嚴重的湖北市場200多家加盟店以及武漢分公司所有員工，在春節期間調配公司現有庫存及協調物流運輸，為每家店、每位分公司同仁發送數瓶洗手液及蔓越莓沖劑。

隨著疫情的發展，旗下子公司、店家等營運單位皆配合當地政府調整上班時間。