醫療通路股防疫備戰 業者嘆「有行無市」

行政院長蘇貞昌拍板購買口罩將採實名制，即需使用健保卡在健保特約藥局購買，旗下有27家健保藥局的杏一（4175）表示，武漢肺炎疫情引發口罩需求，並衍生出防疫相關物品熱賣，不過，進貨量趕不上銷貨量，加上口罩、乾洗手等商品單價不高，對業績雖有助益，但幅度不大。

前年併購躍獅藥局的盛弘旗下近90家躍獅藥局皆為健保藥局，不過，公司也表示，因相關產品呈現缺貨，面臨有行無市的窘境，疫情對業績的貢獻至少要等市場供貨穩定才會浮現。

杏一表示，防疫相關商品目前進貨量皆拉高六至七成，不過仍呈現供不應求，口罩因政府管制，公司也積極另找管道進貨，包括進口的高階口罩等。目前因上游廠商皆呈現供應量不足，防疫相關商品對業績雖有幫助，但仍屬有限。

杏一目前在全台共計250家門市，於全台大型醫療機構周邊皆有開立門市，「醫院型」門市主要滿足民眾病養照護需求及立即性的醫材購買；「社區型」門市滿足各年齡層保健需求，並協助推動預防照護意識。

盛弘表示，由於防疫相關商品目前皆呈現缺貨狀態，預計等到貨源充足、供貨恢復穩定，才會對業績產生助益。由於防疫是長期抗戰，目前還是在初期階段，除了衛生清潔相關商品，下一波看好保健商品也會受到帶動，民眾透過提高免疫力來抗疫，會是下一波業績動能。