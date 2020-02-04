華為復工 立積漲停領軍概念股強漲

圖為華為在廣東東莞的工廠。歐新社 分享 facebook

武漢肺炎疫情衝擊，中國大陸各城市都有暫時停工的限制，但是部分科技大廠則是獲得特殊豁免權，可以正常生產，華為表示，已恢復消費者裝置、電信設備等產品的生產，運營正常，另外，市場傳出華為5鏡頭新機將如期在3月26日發表；華為復工消息激勵相關概念股的表現，立積（4968）盤中亮燈漲停表態，股王大立光、聯發科等股也是強漲攻勢。

射頻元件廠立積持續擴大測試產能，在新增4台測試機台上線後，目前總測試機台達22台，預計今年7月將可增達34台上線；華為將是立積今年重要的客戶，年度業績占比可望達三成；去年射頻前端模組（FEM）占整體業績比重約四成，法人預估，今年有機會增達五成。

立積主生產Wi-Fi射頻前端，受惠於5G商機，法人看好立積今年營運可望出現大爆發，全年營收可望年增三成，法人表示，在華為去美化效應下，立積今年有機會透過Wi-Fi 6前端模組，進一步打進華為智慧手機供應鏈。

華為宣布已恢復消費者裝置、電信設備等產品的生產，科技網站也爆料指出華為預計3 月26 日在法國巴黎舉行P40 系列發表會，其中P40 Pro潛望式鏡頭可望搭載雙稜鏡G+P（玻璃+塑膠）鏡頭，市場看好大立光、亞光則受惠華為新機拉貨，增加營運動能。

台股今日反彈大漲逾200點，電子股呈現反彈，華為概念股、蘋概股等各有表現，立積早盤以146元開高後一路攻上156元漲停價位；股王大立光也是開高走高，以4,750元開出後一度拉升至4,925元，收復季線及5日線，盤中漲幅3.19%。