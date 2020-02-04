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中華精測1月營收創歷年同期新高 盤中股價大漲逾6%

2020-02-04 11:56經濟日報 記者張瑞益／即時報導

半導體測試介面廠中華精測（6510）公布1月營收，雖有農曆春節長假，但單月營收仍寫下歷年同期新高，業績不受長假影響的表現，也激勵今（4）日股價盤中一度大漲逾6%。

雖然近期因大陸武漢肺炎讓市場對電子供應鏈短線出現雜音，不過，市場仍看好今年中華精測在5G商機的帶動下，全年營運樂觀。

中華精測1月營收2.75 億元，月減11%、年增9%，1月雖有農曆年假而工作天數減少，但由於5G各類應用晶片測試介面訂單需求全面增多，使得中華精測1月營收創歷年同期新高紀錄。

業績表現優於預期的表現，也帶動今日股價強力反彈，3日精測股價低點下跌至821元，不過今日盤中精測股價一度上漲逾6%，盤中股價高點一度來到918元，股價重新回到900元關卡之上。

對於近期中國武漢肺炎疫情影響，精測指出，疫情雖然在近期出現擴散，但該公司因應疫情變化已啟動全方面防疫管制，包括研發營運總部以及海內外各地技術服務據點所有員工，全面加強防疫工作，積極配合且掌握客戶及供應鏈夥伴防疫因應措施，以確保公司順利營運，目前疫情對公司財務及業務無重大影響。

在今年營運展望方面，由於各國政府陸續完成5G基地台建置，目前已清楚可見多項5G應用科技技術正快速發展，包括5G小型基站、5G智慧型手機及車用等應用產品皆加速今年5G通訊滲透率，中華精測今年可望受到5G應用市場成長趨勢帶動，再加上該公司去年已完成垂直式探針卡的產能擴充，市場法人正面看今年精測的營運表現。

中華精測5G疫情

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