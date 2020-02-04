杭州封城不得開工 鴻海旗下子公司恐受影響

武漢肺炎疫情肆虐，中國大陸杭州市人民政府今（4）日宣布封城應對疫情，鴻海集團由於在該地錢塘科技工業園區設有據點，包含旗下子公司統合電子、宏訊電子預料將受影響。

據鴻海最新年報記載，集團內登記與杭州相關的子公司包含宏訊電子工業（杭州）有限公司、杭州准時達供應鏈管理有限公司、杭州疆域創新醫療科技有限公司、統合電子（杭州）有限公司、富夢網（杭州）科技有限公司、鴻泰精密工業（杭州）有限公司、鴻富創新（杭州）有限公司。

子公司業務範圍涵蓋多元，包含寬頻接入網通信系統設備、高端路由器、高端交換機、伺服器及上述產品零配件、移動通信系統手機、基站設備、交換設備、數位集群系統設備、電子專用設備、工模具零配件的生產、供應鏈管理、商務諮詢服務、倉儲管理、醫療健康、生物科技、基因檢測領域軟硬體技術開發。

其中，統合、宏訊營收營收皆達10億元以上規模，主要業務涵蓋手機、網通相關產品及零組件。

據陸媒先前報導，富士康科技集團錢塘科技工業園位於西子湖畔、錢塘江邊，座落杭州經濟技術開發區內，占地850畝，奠基於2003年3月。

杭州市人民政府今日凌晨發布通告，全市所有村莊、小區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測量體溫，並出示有效證件。通告還說，外來人員和車輛一律嚴控。

同時，杭州市人民政府也嚴禁各單位在2月9日之前通知疫情重點地區人員返杭。除經批準同意的企業外，一律不得開工。