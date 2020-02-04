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武漢肺炎疫情延燒 VHQ-KY、兔將維持公司穩定

2020-02-04 11:04經濟日報 記者葉子菁／即時報導

武漢肺炎疫情延燒，中國大陸全面停止影視劇拍攝，電影院線也暫停開放，各企業並延至2月10日開工，強攻大陸影視後製特效商VHQ-KY（4803）表示，儘管首季、今年營運恐受一度程度的影響，不過待疫情淡化後，公司會加緊彌補工作時間，東南亞業務規模也仍處於穩定增長。

影視特效及3D電影製作公司兔將也指出，北京兔將部分專案移交至台北及高雄團隊，整體產能皆維持正常運作。

近期新型冠狀病毒肺炎爆發，為達到有效防控疫情，北京市政府於上周宣布，除必需行業外，各企業皆延至2月10日上班，以減緩大量人員流動可能造成的疫情擴散。

VHQ-KY表示，公司雖然在整體規模上在中國已經處於領先地位，但因為後期製作市場相當龐大，VHQ占市場份額僅2%左右，疫情對整體行業的衝擊力具體到本公司身上是有限的。

公司處在影視產業鏈尾端，現在在製作的是已經拍攝完成的作品，現有未完成的影視鏡頭全部完成至少需要一個財務季度以上。餘下已經簽約的未拍攝或推遲拍攝的專案還沒有出現任何取消的狀況。

此外，公司一直以來致力於在影視業外的多元化經營，尤其是廣告的後期製作：去年中國區廣告部分的營收、利潤都達到了成倍增長；我們也和中國最大的電商平台形成了戰略合作，為其製作相當規模數量的網路視頻廣告，今年會繼續加大合作力度。多元化經營有效的豐富了我們的現金流，相較於其他同行業公司我們更具備抗禦風險的能力。

VHQ在東南亞的整體業務規模依舊在穩定增長，並且已經在積極開發歐洲和美國的市場也已經取得了不錯的成績。預計東南亞的部分在集團內部的佔比將會逐步提高。

整體而言，VHQ認為，此次不可抗力的突發事件雖勢必會給公司帶來不小的影響，尤其第1季我們相比去年會出現一定程度的下滑，全年預估的增長幅度也會調整下修。不過疫情一旦結束，北京子公司所有同事會加班加點，可望於第2~3季把失去的工作時間全力彌補回來。

兔將也表示，北京兔將所有員工皆已返回北京住處自我隔離，公司內部每天持續追蹤員工健康狀況，目前未接獲員工通報相關病例，預計2月10日皆能返回工作崗位。

另外，在公司資訊安全管理辦法下，安排使用內部加密網路，讓部分員工在資安保護下進行遠端工作。部分專案移交至台北及高雄團隊，整體產能皆維持正常運作。

目前兔將創意影業所有製作產能均按照規劃中進行，2020年兔將著手投資國片，除了深耕台灣影視市場，於兩岸穩定發展以外，亦計畫與國際影視製作公司共同開發及承製新內容，積極開拓海外市場。

疫情兔將東南亞

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