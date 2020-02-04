外資開春重啟買盤 台泥股價小漲逾1％

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台泥（1101）開春外資重啟買盤，今（4）日早盤開低走高，小漲逾1％。今年中國大陸市場不確定因素變多，包括新產能增加、武漢肺炎疫情延燒，但歐非水泥事業佈局漸入佳境，法人仍看好今年營運表現。

台泥農曆年前外資大賣上萬張，3日轉回買超，昨日買超近6,000張，推升股價。展望第1季，台泥原本預期大陸市場價格呈現「開高穩走」格局，整體量價呈現持平穩，但近期疫情升溫，台泥稱將持續觀察疫情發展及對市場影響。

目前來看，台泥指出，第1季為傳統淡季，大陸各廠直至8日元宵節後才會陸續開工，目前營運不受影響。