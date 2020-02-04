玉山金受惠籌碼面挹注 股價站上月線

金融類股指數今（4）日上漲約0.7%，而玉山金（2884）受惠籌碼面挹注，股價盤中上漲超過1.5%，表現更強勢，開盤即站上月線，盤中收復5日均線，向10日均線進行挑戰。

在籌碼面，昨日三大法人合計買超破萬張，共10,966張，其中，投信及自營商更是連日買超。

玉山金去年持續維持高獲利水準，累計去年獲利231.59億元，每股稅後盈餘1,73元，創歷年同期最高水準。

金控及各子公司持續深耕跨境服務及金融科技，各項業務穩健成長並保持優良資產品質，其中，子公司玉山銀近年來財富管理業務表現居各銀行之冠，且在海外布局已臻完備。