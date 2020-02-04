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蔚華科與日本Wintest測試設備 相互投資持股

2020-02-04 10:11經濟日報 記者張家瑋／即時報導

半導體產業結盟再添一樁，半導體測試設備廠蔚華科（3055）董事會通過決議，與日本顯示器驅動IC測試設備廠Wintest相互投資持股，強化合作關係，共同開發大中華測試設備市場。

蔚華科指出，將以每股220日圓（約台幣62元）買入Wintest 9.09%持股；Wintest則以每股台幣40元買入蔚華5%至6%持股，正確之持股比例將依雙方於定價日議定之價格及匯率為準。

Wintest專注於顯示器驅動IC、TDDI及CIS／CCD影像感測器產品測試，公司成立於1993年，為日本東京證券交易所二部的上市公司，總部位於日本神奈川縣，營業項目除了驅動IC、影像感測器測試設備之外，也專精於高附加價值FPD測試（OLED、LTPS/HTPS、LCOS）、混和信號裝置之測試。

而Wintest重要股東武漢精測電子集團為蔚華科重要策略合作夥伴，等同三方策略結盟。

蔚華科董事長陳有諒表示，與Wintest及武漢精測的策略合作是蔚華科轉型重要指標，也是佈局大中華市場的關鍵投資之一，此舉強化與客戶與經銷合作夥伴的策略聯盟，從市場戰略到產品開發都緊密合作，共同創造最大的利益。

顯示器精測半導體

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