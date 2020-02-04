台積電領軍…台股開盤上漲44點 早盤站上11,400關卡

台股今日開盤上漲44.54點，指數開在11,399.46點。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

美股跌深反彈，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（4）日開盤上漲44.54點，指數開在11,399.46點，早盤在台積電（2330）股價上漲逾1%帶動下，指數漲點持續擴大，指數站上11,400關卡，最高來到11,429點。

由於昨日ISM、Markit製造業PMI雙雙優於市場預期，激勵道瓊盤中一度上漲達374點；不過，由於肺炎疫情持續衝擊全球航空旅遊業，原油價格持續走低拖累能源類股表現，進而壓縮美股漲幅；另外，Tesla跳漲達19.89%為整體盤面亮點，今日相關供應鏈表現值得注意。

終場美股四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲143.78點，或0.5%，收在28,399點；標普500指數上漲23.4點，或0.72%，收在3,248.92點；那斯達克指數上漲122.46點，或1.33%，收在9,273.4點；費半指數上漲22.24點，或1.24%，收在1,812.17點。

法人認為，大盤摜破月線、季線，在疫情未達高峰下滑前，可以在半年線11,280點至季線11,700點區間整理，目前僅能先求止跌回穩，由於短中期格局均呈現空頭排列，中期整理時間將拉長，操作上建議逢急跌酌接強勢股。