親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台股留長下影線216點 盤點三大法人同買股

2020-02-03 22:07經濟日報 記者黃力／台北即時報導

武漢肺炎疫情升溫，全球股市動盪，台股今（3）日回測半年線，而友達、永豐金等在法人逢低回補下，股價下檔有撐，後市有望扮演多方反攻要角。

台股農曆年後第三個交易日持續受到外在因素干擾，跌勢續行，然隨指數走低，可見部分買盤逢低承接，其中，三大法人於集中市場也由賣轉買，外資買超12億元，投信買超5億元，自營商自行買賣的部位則買超4億元，合計三大法人共買超3億元，終止連二賣，帶動指數回彈，留下216點的下影線，收在11,354點。

法人入市回補，相關個股也受市場矚目，據統計，三大法人昨日同步買超、總計買超量逾千張、且股價逆勢收紅的個股有友達、聯電、台新金、永豐金、兆豐金、奇力新、南亞科、華新科、和碩、環球晶、統一。

當中，三大法人買超友達42,383張最多，而在急單消息激勵下，市場資金也積極介入，友達強漲8%，來到11元。

其他個股方面，金融股營運有撐，今年可望維持高股息政策，因此在短線跌深時，吸引法人資金卡位，待參與除權息行情；而被動元件股奇力新、華新科、記憶體股南亞科、矽晶圓股環球晶等則挾市況回溫題材，營運尚具潛力，股價或有反映空間，同樣受法人青睞。

法人指出，台股在盤中一度急殺357點後明顯反彈，相關發展一定程度折射出買盤有營造利空出盡的意圖，然而，相對過去SARS爆發時，股價指數處在長線相對低檔，目前大盤處在歷史相對高檔，市場對於利空出盡的期待，恐不宜過高。

三大法人友達南亞科

延伸閱讀

滙豐示警 武漢肺炎衝擊台股獲利

武漢肺炎疫情升溫 外資上週賣超權值股換現金

台股千點地震 最抗震的高股息ETF報你知

陸股補跌衝擊台股匯市 台幣貶至近2個月新低

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

疫情升溫 國際觀望 豐興廢鋼、鋼筋連三跌

2020-02-03 14:45

宅經濟題材正熱 電商大軍力撐盤

2020-02-03 14:45

防疫概念股 食品族一馬當先

2020-02-03 14:45

15尖兵 本月法說行情可期

2020-02-03 14:45

全民瘋搶口罩 紡織股跟著開趴

2020-02-03 14:45

陸股新春開盤挫 反向ETF竊喜

2020-02-03 14:45

台股跌幅收斂跌140點 台幣盤中貶1角

2020-02-03 14:45

買盤瘋避險！ 陸股反向ETF溢價暴衝

2020-02-03 13:29

台股盤中量縮 多空半年線較勁

2020-02-03 12:23

反應完疫情利空後 股市中長線有望回復上揚走勢

2020-02-03 10:20

武肺該逃命或逢低抄底？ SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍

2020-02-03 10:02

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

2020-02-03 09:54

偏光板供應告急 明基材、誠美材逆勢漲

2020-02-03 09:40

疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07

美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

2020-02-03 08:40

疫情黑天鵝…台股變數多 短線勿追高

2020-02-02 23:31

利空因素罩頂 台股打半年線保衛戰

2020-02-02 23:19

陸股開紅盤 國安基金高度戒備

2020-02-02 23:11

SARS經驗 台股面臨三個月修正期

2020-02-02 23:11

應華砸1.7億 買銅鑼灣工廠

2020-02-02 23:10

就市論勢／記憶體、LED 聚光

2020-02-02 23:10

一周盤前解析／高殖利率概念 吸睛

2020-02-02 23:09

低基期高成長股 優選

2020-02-02 23:09

12 檔中小股 外資力挺

2020-02-02 23:09

梁彥平專欄／保留資金 低接績優股

2020-02-02 23:07

抗疫受惠股／高端、國光生 動能強

2020-02-02 22:41

抗疫受惠股／恆大、新麗 接單火熱

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／宇峻、網龍 營運增溫

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／鈊象、康那香 法人挺

2020-02-02 22:40

就市論勢／遊戲、食品股 後市可期

2020-01-30 23:38

國泰股利精選30 抗跌

2020-01-30 23:36

籌碼安定股 資金避風港

2020-01-30 23:36

ETF爆天量 寫四紀錄

2020-01-30 23:35

台灣50今除息 配息率4％

2020-01-30 23:35

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:30

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33
看更多

熱門文章

聽到防疫就開槍 花王連三天漲停...但都買錯了

2020-02-03 14:54

口罩搶翻天 這檔今年來股價漲1倍

2020-02-03 11:20

傳愛滋病藥物可治療武漢肺炎？ 中裕股價立即上衝

2020-02-03 10:50

台積電收315元3天跌18元 市值縮水4,667億

2020-02-03 14:22

政府擴產能口罩概念股漲到上游去？新纖漲停 遠東新揚

2020-02-03 11:46

台股跌幅收斂跌140.18點 收11,354.92

2020-02-03 13:40

台股通過初步壓力測試 謝金河：這些公司可逢低布局

2020-02-03 18:11

武漢肺炎疫情嚴峻 鴻海股價跌破80元

2020-02-03 10:03

武漢肺炎衝擊 長榮華航股價下探2009下半年來新低

2020-02-03 13:57

買盤瘋避險！ 陸股反向ETF溢價暴衝

2020-02-03 13:29

缺工更嚴重 奇力新逢低買盤出現

2020-02-03 10:19

疫情黑天鵝…台股變數多 短線勿追高

2020-02-02 23:31

李世聰出清持股、解任董事 退出今年彰銀改選

2020-02-03 19:06

美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

2020-02-03 08:40

記憶體產業中期營運看好 南亞科、威剛、廣穎翻紅

2020-02-03 12:01

外資由賣轉買 台股回穩有望

2020-02-03 15:20

15尖兵 本月法說行情可期

2020-02-03 14:45

疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07

防疫股毛寶一個月股價漲一倍 公司：正常生產不加班

2020-02-03 14:41

觀光股雪上加霜 美食、王品股價創歷史新低

2020-02-03 12:32

ETF最前線／林昌興：武漢肺炎陰影下 資產調整重分配

2020-02-03 14:45

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

2020-02-03 09:54

防疫概念股 食品族一馬當先

2020-02-03 14:45

偏光板供應告急 明基材、誠美材逆勢漲

2020-02-03 09:40

本益比低、法人看好後市 華擎股價逆勢半根漲停

2020-02-03 12:16

歷史經驗：SARS結束半年後 股市上揚

2020-02-03 16:24

疫情延燒 宅經濟概念股受惠 富邦媒股價近5年新高

2020-02-03 12:06

受惠轉單效應 面板雙虎盤中翻紅領軍抗跌

2020-02-03 11:49

急單現 明基材、誠美材雙開紅

2020-02-03 14:45

防疫概念股狂漲 謝金河：若套在最高點恐難解套

2020-02-03 18:10

陸股開盤跌幅約9% 台股低檔橫盤

2020-02-03 09:35

全民瘋搶口罩 紡織股跟著開趴

2020-02-03 14:45

反應完疫情利空後 股市中長線有望回復上揚走勢

2020-02-03 10:20

半導體哀鴻遍野 盛群法說會護身逆勢抗跌

2020-02-03 11:00

疫情加劇＋暑假縮短 觀光股欲哭無淚 中概重傷

2020-02-03 14:45

低接買盤湧現 大聯大股價抗跌

2020-02-03 10:40

台股千點地震 最抗震的高股息ETF報你知

2020-02-03 20:53

樺晟轉型有成 股價逆勢抗跌

2020-02-03 11:35

保健產品個股出頭天 統一、佳格人氣現

2020-02-03 12:00

台股盤中量縮 多空半年線較勁

2020-02-03 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top