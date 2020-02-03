台股留長下影線216點 盤點三大法人同買股

武漢肺炎疫情升溫，全球股市動盪，台股今（3）日回測半年線，而友達、永豐金等在法人逢低回補下，股價下檔有撐，後市有望扮演多方反攻要角。

台股農曆年後第三個交易日持續受到外在因素干擾，跌勢續行，然隨指數走低，可見部分買盤逢低承接，其中，三大法人於集中市場也由賣轉買，外資買超12億元，投信買超5億元，自營商自行買賣的部位則買超4億元，合計三大法人共買超3億元，終止連二賣，帶動指數回彈，留下216點的下影線，收在11,354點。

法人入市回補，相關個股也受市場矚目，據統計，三大法人昨日同步買超、總計買超量逾千張、且股價逆勢收紅的個股有友達、聯電、台新金、永豐金、兆豐金、奇力新、南亞科、華新科、和碩、環球晶、統一。

當中，三大法人買超友達42,383張最多，而在急單消息激勵下，市場資金也積極介入，友達強漲8%，來到11元。

其他個股方面，金融股營運有撐，今年可望維持高股息政策，因此在短線跌深時，吸引法人資金卡位，待參與除權息行情；而被動元件股奇力新、華新科、記憶體股南亞科、矽晶圓股環球晶等則挾市況回溫題材，營運尚具潛力，股價或有反映空間，同樣受法人青睞。

法人指出，台股在盤中一度急殺357點後明顯反彈，相關發展一定程度折射出買盤有營造利空出盡的意圖，然而，相對過去SARS爆發時，股價指數處在長線相對低檔，目前大盤處在歷史相對高檔，市場對於利空出盡的期待，恐不宜過高。