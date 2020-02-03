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台股千點地震 最抗震的高股息ETF報你知

2020-02-03 20:53經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台股受武漢疫情衝擊，今（3）日早盤一度大跌300點，累積三天最大跌點逼近千點，但最壞的盤勢也是考驗選股時機，統計台股中，具備高股息低波動概念的「類選股」商品，八成繳出優於大盤的抗跌成績。

值得注意是，此波股息低波動概念商品，表現也兩極，最佳的元大台灣高息低波（00713），近三天下跌4%；最落後的國泰股利精選30，大跌逾9%。

受到武漢肺炎衝擊，台股上周新春開盤後急速下跌，今（3）日早盤再跌300點，尾盤雖收斂跌140點收11,354點，但全球感染人數持續增加，市場憂心，短彈後仍有跌勢。

不過大跌往往也是考驗選股的最佳時機，特別是近年存股型的高股息低波動類商品競推，投資人可藉機汰弱留強。

統計台股中，五大掛牌ETF，包括訴求低波動高股息的元大台灣高息低波、富邦臺灣優質高息、FH富時高息低波、以及聚焦高息股的元大高股息，約八成繳出較大盤抗跌表現。

上述元大台灣高息低波跌下4%最少，除了該ETF除訴求高股息、低波動的因子，也考量產業和個股分散，並以波動度為權重分配標準；過去數次下跌，有效展現抗震。

追蹤「道瓊斯臺灣優質高股息30指數」的富邦臺灣優質高息，近三天跌4.1%，表現也較耐震。值得注意該指數與元大台灣高息低波的指數為投信自編，都沒採用臺灣指數公司的指數。

至於落後部分，國泰股利精選30跌幅較大，與該ETF先前高配息促成溢價有關。若還原除息，股價換算的跌幅仍有9%；但也因ETF前波漲比大盤兇，累積今年來的跌幅少於4%。

就今年表現看，元大台灣高息低波、富邦臺灣優質高息仍排報酬率冠亞軍。這兩檔今年來股價波動度都在16%，亦低於台股的26%；最大的國泰股利精選30，則在溢價影響下，波動度逾55%。

另若搭配不少存股族關心的配息率，除國泰股利精選30兩個年度的波動較大，其他元大、富邦、復華投信旗下ETF自發行均有穩健表現。

*1月進行2019年度上半年除息。統計均計算股價，單位：%。資料來源：CMone...
*1月進行2019年度上半年除息。統計均計算股價，單位：%。資料來源：CMoney
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