李世聰出清持股、解任董事 退出今年彰銀改選

彰化銀行今（3）日公告董事異動，因法人董事李氏投資股份有限公司於任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，董事一職當然解任，其法人代表即為龍巖集團總裁李世聰，退出今年彰銀改選。

李世聰於去年下半年就對外宣示退出今年彰銀改選，龍巖集團李氏投資公司去年12月12日公告透過鉅額逐筆交易方式申讓98,465張彰銀股票，但在1月30日又再次申報，預計用同樣方式出清約98,447張彰銀股票。

據悉，李氏投資公司今（3）日已全數出清彰銀持股，由於轉讓股數超過當時選任時所持有的二分之一，因此董事一職直接解任，也就是說，李世聰在今年彰銀改選案，不再扮演第三勢力。