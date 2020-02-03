台股通過初步壓力測試 謝金河：這些公司可逢低布局

財信傳媒董事長謝金河今(3)日最新臉書貼文表示，台股通過初步的壓力測試，在台股下跌近千點後，下檔抵抗力逐漸增強，值得觀察的是當防疫概念股走弱時，就是台股向上的轉折點，高殖利率、高毛利率股將會率先翻揚，看好深耕台灣的產業、擁有全世界一級競爭力的公司，包括台積電(2330)，聯發科，大立光，國巨，環球晶，廣達，台達電等，這次回檔是逢低布局的機會。

謝金河以「台股通過初步的壓力測試！」為題發文表示，今天中國A股恢復交易，對資本市場來說是好事，因為醜媳婦總要見公婆，市場經過壓力測試，愈能加快建立市場信心。

他說，A股開市正是最大的壓力測試，這個結果跟台股開紅盤首日大跌近700點，有異曲同工之妙。很多人問下一步台股怎麼走？謝金河認為，有幾個觀察的點，一是防疫概念股走弱時，就是台股向上的轉折點，高殖利率、高毛利率個股會率先翻揚，包括華擎，環球晶，玉晶光已經有這個味道。

二是經過中國國家補貼被打到殘的「慘業」，具代表性的有面板及LED產業，有再生復活的機會，面板的群創，友達都大漲，LED的晶電也逐漸轉強，經過這次疫情，這些被中國國家隊打殘的慘業有獲得重生的機會，但是，太陽能傷得太重，一時還不容易。

三是台灣自主建立的產業，包括離岸風力發電，從中興電工、華城、亞力、士電、東元，世紀鋼等營運來看，今年都有機會走出新的格局；謝金河說，還有漢翔跟洛克希德．馬丁的合作，也會逐漸發酵。

謝金河強調，第四點是深耕台灣的產業，例如高殖利率、低本益比、且具競爭力的金融股；或是擁有全世界一級競爭力的台積電，聯發科，大立光，國巨，環球晶，廣達，台達電等，這次回檔是逢低布局的機會。