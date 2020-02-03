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防疫概念股狂漲 謝金河：若套在最高點恐難解套

2020-02-03 18:10經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

武漢肺炎疫情延燒衝擊股市，台股農曆年後開紅盤以 ，防疫概念股包括不織布與清潔用品相關企業的股價每天都漲停板，財信傳媒董事長謝金河今(3)日在臉書發文提醒，「這種投機炒作不斷擴散，是標準的題材炒作，多半與基本面沒有關係，如果大家繼續狂炒下去，一定會有人套在最高點，且難以解套」。

謝金河以「此花王，非彼花王！股市投機的過猶不及！」為題發文表示，今日很多人都在討論花王(8906)，且以為是日本製造化粧品與清潔劑的工廠，其實不是；他說，日本的花王是績優上市公司，在日本掛牌代號4452，目前股價8701日圓，市值4.16兆日圓。

謝金河指出，花王在台灣子公司叫台灣花王，剛過50歲生日；在櫃買中心掛牌的花王，是一家印刷廠，不生產清潔用品，1968年成立，從事粘標印刷，1998年遷至土城工業區，花王過去幾年都虧損，2018年打平，且配發0.11元股息，去年減資33.68%，每股淨值回到票面。

謝金河說，這家經營普通的印刷廠，因為公司的名字，突然變成防疫概念股，其實花王跟日本的花王一點關係也沒有，股價跳空大漲，恐怕是投資人會錯意。

金河強調，在疫情激盪中，防疫概念股炒作過頭，與中國連結的個股則是遭到殺戮，例如美食-KY股價已下殺跌到92.7元，王品也跌到64.6元，旅遊的雄獅旅遊下跌到64.1元，飯店、旅遊、美食相關個股殺戳慘烈，這種極端現象完全反映投資人的情緒。

謝金河提醒，當大家看到印刷的花王被當成清潔用品股炒的時候，恐怕要多一點戒心。

謝金河概念股

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