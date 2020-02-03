外資由賣轉買 台股回穩有望

台股今（3）日早盤受到美股重挫以及市場預期大陸股市開盤會重挫的影響，早盤持續破底走勢，開盤不久指數隨即跌破半年線支撐，所幸在亞股中如香港、韓國跌幅收斂下，指數跌幅縮小，終場加權指數仍舊下跌140點，收在11,354點，其中，外資由賣轉買，若處情不再擴大，將意味台股短線有望回穩。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖外資今日轉為買超12億元，有利台股回穩，而就技術分析來看，台股大盤、電子等四大指數中日KD指標全部出現交叉往下，且RSI指標也跌落至50多方區以下，雖然RSI指標紛紛落至超賣區，且目前除了金融股之外，指數與月線的負乖離均大於4%，為近期最大，表示短線指數有超跌跡象。

但KD開口目前仍未收斂，因此，即便短線然有超跌跡象，但大盤仍未見到明顯的反彈跡象；至於從周線來看，四大指數周KD指標仍維持弱勢，周RSI指標也維持在50之下的空方格局，另外在月線上，目前除了電子股外，月KD指標也才剛從高檔出現下彎，因此，無論從短、中、長期技術面來看，大盤仍有持續整理的機會。

就短線來看，周一大盤再回測半年線後，日K線留下216點的長下影線，櫃買市場同步出現長下影線，顯示短線底部有慢慢浮現，以目前半年線仍維持上揚的趨勢來看，大盤後續只要未再出現更大的利空，盤勢短線低點有機會成型，只不過近期空方下殺力道強，不少個股上檔反壓大，反彈仍需減碼。