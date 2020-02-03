台股跌幅收斂跌140.18點 收11,354.92

陸股今日早盤跌幅在7~9%，尚算是符合投資市場預期，台股開低後也隨之收斂跌幅，終場收盤指數為11,354.92點，下跌140.18點，跌幅1.22%，成交量1,801.68億元。櫃買收盤指數139.06點，下挫2.71點，跌幅1.91%，成交量407.6億元。

台股指數今日開盤後一路下挫曾達357點，9點30分陸股開盤後，因上證綜合指數與深圳指數跌幅約7~9%，多頭買盤進場台股拉抬，大盤指數快速反彈，大盤指數回到11,300點之上進行整理。

今日盤中的蘋概三王股還是承受較大賣壓，大立光跌幅超過2%、鴻海跌幅超過1%，台積電跌幅也近1.5%，台灣50成分股也不給力，透露來自法人的賣壓仍不輕，台股指數盤中最低跌幅約3.1%。

今日除口罩及醫材等防疫概念股持續強勢之外，面板雙雄的群創與友達、被動元件的國巨、奇力新也展現漲勢；統一、統一、新纖及遠東新也一度搭上防疫概念股行情。

陸股今日新春開盤湧恐慌性賣壓，上海綜合指數、深圳成分指數大跌近9%，人民幣也應聲跌破7元整數大關；反向ETF盤中多逆勢走揚1%-7%，其中，包括元大台灣50反1（00632R）量能達15萬張以上，富邦上証反1、元大滬深300反1量能吸引萬張以上的量。