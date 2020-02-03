買盤瘋避險！ 陸股反向ETF溢價暴衝

陸股今（3）天開盤重挫，台股掛牌不分正反陸股ETF紛紛爆量演出！從交易量看，「人氣王」元大滬深300正2（00637L）為首的槓桿ETF成交近20萬張，依舊為量大指標，不過若從折溢價看，反向的元大滬深300反1、富邦上証反1溢價高達8～10%，「搶買」程度比正向ETF猛。

上周陸股未開市，但受國際股市大跌，市場悲觀看陸股，正向ETF率先大幅折價，包括元大寶滬深、富邦上証、國泰中國A50等原型ETF，折價衝上5～10%；而隨陸股開盤，正向ETF收斂，卻出現買盤狂湧反向ETF，導致後者大溢價。

據各投信統計，富邦上証反1盤中溢價高達10%，是市價偏離最大的反向ETF，另元大滬深300反1也衝上7～8%，兩者午盤交易量均已破3萬張、1萬張。

國泰中國A50反1也呈溢價，但幅度僅2%，關注度相對低；交易量逾5,700張，則為該ETF掛牌第五大量。

法人指出，市場上，通常以「交易量」觀察買氣，不過精準表達ETF「瘋」買程度，專業投資人更常看「折溢價」，特別是尋求套利的法人常緊盯市價偏離度，藉此判斷近期哪類ETF買賣盤將持續不平衡，從中大行套利交易。

今天陸股開盤，滬深指數雙跳水，陸股槓桿ETF跟進爆量，惟因相關ETF已在上周先跌，除了跌幅較陸股小，折價幅度也隨淨值反映實際市況快速收斂。單看交易量，元大滬深300正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2等爆出1.8萬～19萬張不等的熱量，交投最夯。

不過若看折溢價，反向ETF溢價擴大，則顯現市場更高的搶買慾望。法人解讀，主要是陸股劇烈動盪，買盤積極避險；也因為溢價衝，盤後可能見到外資等法人反手「賣」反向ETF；在上周正向ETF折價，外資已套利「買超」。