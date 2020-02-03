親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

買盤瘋避險！ 陸股反向ETF溢價暴衝

2020-02-03 13:29經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

陸股今（3）天開盤重挫，台股掛牌不分正反陸股ETF紛紛爆量演出！從交易量看，「人氣王」元大滬深300正2（00637L）為首的槓桿ETF成交近20萬張，依舊為量大指標，不過若從折溢價看，反向的元大滬深300反1、富邦上証反1溢價高達8～10%，「搶買」程度比正向ETF猛。

上周陸股未開市，但受國際股市大跌，市場悲觀看陸股，正向ETF率先大幅折價，包括元大寶滬深、富邦上証、國泰中國A50等原型ETF，折價衝上5～10%；而隨陸股開盤，正向ETF收斂，卻出現買盤狂湧反向ETF，導致後者大溢價。

據各投信統計，富邦上証反1盤中溢價高達10%，是市價偏離最大的反向ETF，另元大滬深300反1也衝上7～8%，兩者午盤交易量均已破3萬張、1萬張。

國泰中國A50反1也呈溢價，但幅度僅2%，關注度相對低；交易量逾5,700張，則為該ETF掛牌第五大量。

法人指出，市場上，通常以「交易量」觀察買氣，不過精準表達ETF「瘋」買程度，專業投資人更常看「折溢價」，特別是尋求套利的法人常緊盯市價偏離度，藉此判斷近期哪類ETF買賣盤將持續不平衡，從中大行套利交易。

今天陸股開盤，滬深指數雙跳水，陸股槓桿ETF跟進爆量，惟因相關ETF已在上周先跌，除了跌幅較陸股小，折價幅度也隨淨值反映實際市況快速收斂。單看交易量，元大滬深300正2、富邦上証正2、國泰中國A50正2等爆出1.8萬～19萬張不等的熱量，交投最夯。

不過若看折溢價，反向ETF溢價擴大，則顯現市場更高的搶買慾望。法人解讀，主要是陸股劇烈動盪，買盤積極避險；也因為溢價衝，盤後可能見到外資等法人反手「賣」反向ETF；在上周正向ETF折價，外資已套利「買超」。

至於反向ETF還能不能買？基金經理人認為，不論借鏡SARS經驗或當前疫情進度，都反映跌勢才剛開始，加上氣候狀況不利防疫。若ETF溢價有縮小，可進場。

富邦上証反1溢價衝上10%。富邦投信官網
富邦上証反1溢價衝上10%。富邦投信官網
分享
元大滬深300反1盤中有7～8%溢價。元大投信官網
元大滬深300反1盤中有7～8%溢價。元大投信官網
分享

ETF陸股元大

延伸閱讀

陸股開盤跌幅約9% 台股低檔橫盤

國泰股利精選30 抗跌

ETF爆天量 寫四紀錄

武漢肺炎亂市／陸股ETF 正向摔破頭 反向冒...

相關新聞

台股跌幅收斂跌140.18點 收11,354.92

2020-02-03 13:40

台股盤中量縮 多空半年線較勁

2020-02-03 12:23

反應完疫情利空後 股市中長線有望回復上揚走勢

2020-02-03 10:20

武肺該逃命或逢低抄底？ SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍

2020-02-03 10:02

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

2020-02-03 09:54

偏光板供應告急 明基材、誠美材逆勢漲

2020-02-03 09:40

疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07

美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

2020-02-03 08:40

疫情黑天鵝…台股變數多 短線勿追高

2020-02-02 23:31

利空因素罩頂 台股打半年線保衛戰

2020-02-02 23:19

陸股開紅盤 國安基金高度戒備

2020-02-02 23:11

SARS經驗 台股面臨三個月修正期

2020-02-02 23:11

應華砸1.7億 買銅鑼灣工廠

2020-02-02 23:10

就市論勢／記憶體、LED 聚光

2020-02-02 23:10

一周盤前解析／高殖利率概念 吸睛

2020-02-02 23:09

低基期高成長股 優選

2020-02-02 23:09

12 檔中小股 外資力挺

2020-02-02 23:09

梁彥平專欄／保留資金 低接績優股

2020-02-02 23:07

抗疫受惠股／高端、國光生 動能強

2020-02-02 22:41

抗疫受惠股／恆大、新麗 接單火熱

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／宇峻、網龍 營運增溫

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／鈊象、康那香 法人挺

2020-02-02 22:40

技術指標／疫情染黑周月線 盼元宵點燈放晴

2020-02-02 12:52

疫情燒美股挫 台股明天看陸股開市臉色

2020-02-02 12:48

陸股開盤恐重挫 法人：台股已反映應相對抗跌

2020-02-02 12:38

就市論勢／遊戲、食品股 後市可期

2020-01-30 23:38

國泰股利精選30 抗跌

2020-01-30 23:36

籌碼安定股 資金避風港

2020-01-30 23:36

ETF爆天量 寫四紀錄

2020-01-30 23:35

台灣50今除息 配息率4％

2020-01-30 23:35

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:30

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-02 16:44

氣質非凡、仙氣爆表！越南第一美女驚人身世曝光網友嚇傻

2020-02-02 20:53

台灣人瘋搶口罩…抗煞專家：實在看不懂 目前狀況根本不用戴

2020-02-03 09:18

開學異動整理包／武漢肺炎延燒 多所大學、高中以下學校延後開學

2020-02-02 16:57

中小學延後開學兩周 「開學之亂」QA看這裡

2020-02-02 17:59

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 21:43

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

超商口罩哪裡還有？神網友做了這個網頁供查詢回報

2020-02-02 15:35

全球疫情整理包／武漢肺炎美國再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-03 08:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top