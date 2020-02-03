台股盤中量縮 多空半年線較勁
台股指數今日開盤下挫曾達357點，隨後因陸股開盤跌幅在市場投資人預期之內，台股指數由低檔翻升，跌幅縮小；不過，盤中追價買盤意願不高，多空雙方仍在半年線附近較勁。
台股開盤指數為11365.9點，下挫約129.2點，但賣壓隨即湧現，台積電跌至312元，下跌7.5元，其他權值股也同步下殺，前半小時就冒出巨量而重挫，下探11,100點關卡。不過，9點30分陸股開盤後，因上證綜合指數與深圳指數跌幅約8~9%，在市場預期範圍之內，多頭買盤進場台股拉抬，大盤指數快速反彈，大盤指數回到11,300點進行整理。
今日盤中的蘋概三王股還是承受較大賣壓，大立光跌幅超過3%，台積電跌幅近2%，鴻海跌幅逾2.8%，加上台灣50成分股也不給力，透露來自法人的賣壓仍不輕，台股指數盤中跌幅約1.7%。一般投資人較積極參與的ETF，富邦VIX、元大滬深300正2、元大S&P原油正2及台灣50反1的成交量仍大，也透露出多空對後市看法仍不一。
雖然盤中的委買平均張數約4張、委賣平均張數約1.2張，分析師表示，這透露買盤僅願在低檔掛單承接而不敢追價，以致買單雖強於賣單，大盤指數還是呈現下跌狀態。不過，漲跌停家數都已較上周大幅縮減，盤勢開始進入較理性研判下單的階段。
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