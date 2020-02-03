親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

武漢肺炎敲警鐘：WHO秘書長譚德塞引國際非議

滯武漢台胞首批200多人 今晚6時辦理登機直飛台灣

台股盤中量縮 多空半年線較勁

2020-02-03 12:23經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台股指數今日開盤下挫曾達357點，隨後因陸股開盤跌幅在市場投資人預期之內，台股指數由低檔翻升，跌幅縮小；不過，盤中追價買盤意願不高，多空雙方仍在半年線附近較勁。

台股開盤指數為11365.9點，下挫約129.2點，但賣壓隨即湧現，台積電跌至312元，下跌7.5元，其他權值股也同步下殺，前半小時就冒出巨量而重挫，下探11,100點關卡。不過，9點30分陸股開盤後，因上證綜合指數與深圳指數跌幅約8~9%，在市場預期範圍之內，多頭買盤進場台股拉抬，大盤指數快速反彈，大盤指數回到11,300點進行整理。

今日盤中的蘋概三王股還是承受較大賣壓，大立光跌幅超過3%，台積電跌幅近2%，鴻海跌幅逾2.8%，加上台灣50成分股也不給力，透露來自法人的賣壓仍不輕，台股指數盤中跌幅約1.7%。一般投資人較積極參與的ETF，富邦VIX、元大滬深300正2、元大S&P原油正2及台灣50反1的成交量仍大，也透露出多空對後市看法仍不一。

雖然盤中的委買平均張數約4張、委賣平均張數約1.2張，分析師表示，這透露買盤僅願在低檔掛單承接而不敢追價，以致買單雖強於賣單，大盤指數還是呈現下跌狀態。不過，漲跌停家數都已較上周大幅縮減，盤勢開始進入較理性研判下單的階段。

台股指數今日開盤下挫曾達357點，隨後因陸股開盤跌幅在市場投資人預期之內，台股指...
台股指數今日開盤下挫曾達357點，隨後因陸股開盤跌幅在市場投資人預期之內，台股指數由低檔翻升，跌幅縮小 圖／聯合報系資料照片
分享

台股指數台積電元大

延伸閱讀

股匯雙殺 新台幣一度貶逾1角跌回30.3字頭

台股短線操作宜謹慎 中長線維持正面看待

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

陸股開盤跌幅約9% 台股低檔橫盤

相關新聞

武肺該逃命或逢低抄底？ SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍

2020-02-03 10:02

疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07

反應完疫情利空後 股市中長線有望回復上揚走勢

2020-02-03 10:20

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

2020-02-03 09:54

偏光板供應告急 明基材、誠美材逆勢漲

2020-02-03 09:40

美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

2020-02-03 08:40

疫情黑天鵝…台股變數多 短線勿追高

2020-02-02 23:31

利空因素罩頂 台股打半年線保衛戰

2020-02-02 23:19

陸股開紅盤 國安基金高度戒備

2020-02-02 23:11

SARS經驗 台股面臨三個月修正期

2020-02-02 23:11

應華砸1.7億 買銅鑼灣工廠

2020-02-02 23:10

就市論勢／記憶體、LED 聚光

2020-02-02 23:10

一周盤前解析／高殖利率概念 吸睛

2020-02-02 23:09

低基期高成長股 優選

2020-02-02 23:09

12 檔中小股 外資力挺

2020-02-02 23:09

梁彥平專欄／保留資金 低接績優股

2020-02-02 23:07

抗疫受惠股／高端、國光生 動能強

2020-02-02 22:41

抗疫受惠股／恆大、新麗 接單火熱

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／宇峻、網龍 營運增溫

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／鈊象、康那香 法人挺

2020-02-02 22:40

技術指標／疫情染黑周月線 盼元宵點燈放晴

2020-02-02 12:52

疫情燒美股挫 台股明天看陸股開市臉色

2020-02-02 12:48

陸股開盤恐重挫 法人：台股已反映應相對抗跌

2020-02-02 12:38

就市論勢／遊戲、食品股 後市可期

2020-01-30 23:38

國泰股利精選30 抗跌

2020-01-30 23:36

籌碼安定股 資金避風港

2020-01-30 23:36

ETF爆天量 寫四紀錄

2020-01-30 23:35

台灣50今除息 配息率4％

2020-01-30 23:35

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:30

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

美股暴跌、台指期夜盤直接擊潰半年線 下一個支撐看這

2020-02-02 12:53

SARS經驗 台股面臨三個月修正期

2020-02-02 23:11

疫情燒美股挫 台股明天看陸股開市臉色

2020-02-02 12:48

利空因素罩頂 台股打半年線保衛戰

2020-02-02 23:19

12 檔中小股 外資力挺

2020-02-02 23:09

低基期高成長股 優選

2020-02-02 23:09

武漢肺炎蔓延…散熱模組廠 營運添變數

2020-02-02 23:12

傳愛滋病藥物可治療武漢肺炎？ 中裕股價立即上衝

2020-02-03 10:50

美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

2020-02-03 08:40

疫情黑天鵝…台股變數多 短線勿追高

2020-02-02 23:31

瑞儀、中光電 本季不妙

2020-02-02 23:11

抗疫受惠股勇健 盤面亮點

2020-02-02 22:40

口罩搶翻天 這檔今年來股價漲1倍

2020-02-03 11:20

武漢肺炎疫情嚴峻 鴻海股價跌破80元

2020-02-03 10:03

陸股3日開市 國安基金緊盯市況對台經濟有信心

2020-02-02 20:50

電信業 攻5G智慧應用

2020-02-02 23:06

陸股開紅盤 國安基金高度戒備

2020-02-02 23:11

疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07

抗疫受惠股／高端、國光生 動能強

2020-02-02 22:41

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

2020-02-03 09:54

權證教戰／指數類留意除權息 ETF類關注跳檔

2020-02-02 15:00

群聯搶市占 乘勢補貨

2020-02-02 23:11

缺工更嚴重 奇力新逢低買盤出現

2020-02-03 10:19

豪展 今年EPS衝5.24元

2020-02-02 23:12

企業專網 產業新藍海

2020-02-02 23:06

抗疫受惠股／恆大、新麗 接單火熱

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／鈊象、康那香 法人挺

2020-02-02 22:40

陸股開盤跌幅約9% 台股低檔橫盤

2020-02-03 09:35

一周盤前解析／高殖利率概念 吸睛

2020-02-02 23:09

從期貨看現貨／去年10月跳空缺口 防守要塞

2020-02-02 12:54

偏光板供應告急 明基材、誠美材逆勢漲

2020-02-03 09:40

反應完疫情利空後 股市中長線有望回復上揚走勢

2020-02-03 10:20

抗疫受惠股／宇峻、網龍 營運增溫

2020-02-02 22:40

最牛一輪／群創反彈 富邦96看俏

2020-02-02 23:18

政府擴產能口罩概念股漲到上游去？新纖漲停 遠東新揚

2020-02-03 11:46

祥碩、矽力 四檔聚焦

2020-02-02 23:18

武肺炎疫情衝擊 佐登業績有壓

2020-02-02 23:12

技術指標／疫情染黑周月線 盼元宵點燈放晴

2020-02-02 12:52

就市論勢／記憶體、LED 聚光

2020-02-02 23:10

第一類接觸／隆大衝營運 雙管齊下

2020-02-02 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top