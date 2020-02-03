投信：美國REITs、優高收波動力及防禦力雙重給力

武漢肺炎疫情擴大，造成金融市場大震盪，但台新投信表示，歷史經驗顯示，疫情衝擊只是暫時的，一旦新增病例開始減緩，股市最終會觸底，例如在世界衛生組織宣布SARS疫情結束後，大陸、香港及美國股市均收復失土，疫情結束後的3~6個月，股市都持續上揚，甚至突破疫情前高點。

另一方面，以理財商品而言，美國REITs及優先擔保高收債在波動力及防禦力雙重給力下，成為最佳抗疫戰士，在SARS期間最大跌幅在3%以內，僅為陸股、台股、美股2~3成左右，建議投資人現階段優先布局。

台新投信指出，就近期國際股市表現來看，受武漢肺炎疫情衝擊，1/20~1/23期間，上証綜合指數大跌近4%，在農歷春節期間（1/20~1/28），美國費城半導體指數及S&P500指數分別下跌1.22%及1.6%，但美國REITs與優高收發揮防禦功能，美國REITs指數僅小跌0.26%，優先擔保高收益債券指數僅小跌0.66%，可以看出抗跌力優於其他商品。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，近一周全球股市大跌下, 美國REITs指數無太大變化，相對抗跌。支撐REITs 多頭的大因素在於低利率環境仍相當穩固，Fed日前表示，目前通膨還是偏低，再加上隨時出現的避險因素如：美伊關係惡化、武漢肺炎蔓延、美國大選不確定性等，預期美債利率上半年應該很難突破2%，REITs的穩定收益特性將持續受市場青睞。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢表示，武漢肺炎擴散使風險性資產下跌，有利於避險性資產表現。而就歷史經驗來看，毎一次金融危機導致市場的回檔，皆是優先擔保高收益債入市良機，據Bloomberg統計，優先擔保高收益債在歷經2011年美國降評修正後，反彈幅度高達21.6%，反彈期間長達17個月；在2013年聯準會停止QE衝擊時，優先擔保高收益債反彈幅度達13.6%，反彈期間長達23個月。

目前全球市場普遍處於高階位置，任何風吹草動，皆有可能讓市場震盪修正，優先擔保高收債具高息收、低波動優勢，深具下檔防禦力，相對穩健。