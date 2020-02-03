親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

叫武漢人「去死」 恐慌助長霸凌 另種末日正籠罩武漢

日本歌舞伎「過勞詛咒」：市川海老藏掀起的傳統革命？

投信：美國REITs、優高收波動力及防禦力雙重給力

2020-02-03 10:36經濟日報 記者王皓正／即時報導

武漢肺炎疫情擴大，造成金融市場大震盪，但台新投信表示，歷史經驗顯示，疫情衝擊只是暫時的，一旦新增病例開始減緩，股市最終會觸底，例如在世界衛生組織宣布SARS疫情結束後，大陸、香港及美國股市均收復失土，疫情結束後的3~6個月，股市都持續上揚，甚至突破疫情前高點。

另一方面，以理財商品而言，美國REITs及優先擔保高收債在波動力及防禦力雙重給力下，成為最佳抗疫戰士，在SARS期間最大跌幅在3%以內，僅為陸股、台股、美股2~3成左右，建議投資人現階段優先布局。

台新投信指出，就近期國際股市表現來看，受武漢肺炎疫情衝擊，1/20~1/23期間，上証綜合指數大跌近4%，在農歷春節期間（1/20~1/28），美國費城半導體指數及S&P500指數分別下跌1.22%及1.6%，但美國REITs與優高收發揮防禦功能，美國REITs指數僅小跌0.26%，優先擔保高收益債券指數僅小跌0.66%，可以看出抗跌力優於其他商品。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，近一周全球股市大跌下, 美國REITs指數無太大變化，相對抗跌。支撐REITs 多頭的大因素在於低利率環境仍相當穩固，Fed日前表示，目前通膨還是偏低，再加上隨時出現的避險因素如：美伊關係惡化、武漢肺炎蔓延、美國大選不確定性等，預期美債利率上半年應該很難突破2%，REITs的穩定收益特性將持續受市場青睞。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢表示，武漢肺炎擴散使風險性資產下跌，有利於避險性資產表現。而就歷史經驗來看，毎一次金融危機導致市場的回檔，皆是優先擔保高收益債入市良機，據Bloomberg統計，優先擔保高收益債在歷經2011年美國降評修正後，反彈幅度高達21.6%，反彈期間長達17個月；在2013年聯準會停止QE衝擊時，優先擔保高收益債反彈幅度達13.6%，反彈期間長達23個月。

目前全球市場普遍處於高階位置，任何風吹草動，皆有可能讓市場震盪修正，優先擔保高收債具高息收、低波動優勢，深具下檔防禦力，相對穩健。

疫情台新肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎疫情衝擊 估第1季iPhone出貨減...

指涉武漢專家製造肺炎病毒 財經媒體遭推特停權

武漢肺炎影響 陸股低開大跌逾8%

武漢肺炎衝擊…農委會討論紓困計畫 加入電商平...

相關新聞

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

2020-02-03 09:54

疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07

反應完疫情利空後 股市中長線有望回復上揚走勢

2020-02-03 10:20

偏光板供應告急 明基材、誠美材逆勢漲

2020-02-03 09:40

美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

2020-02-03 08:40

疫情黑天鵝…台股變數多 短線勿追高

2020-02-02 23:31

利空因素罩頂 台股打半年線保衛戰

2020-02-02 23:19

陸股開紅盤 國安基金高度戒備

2020-02-02 23:11

SARS經驗 台股面臨三個月修正期

2020-02-02 23:11

應華砸1.7億 買銅鑼灣工廠

2020-02-02 23:10

就市論勢／記憶體、LED 聚光

2020-02-02 23:10

一周盤前解析／高殖利率概念 吸睛

2020-02-02 23:09

低基期高成長股 優選

2020-02-02 23:09

12 檔中小股 外資力挺

2020-02-02 23:09

梁彥平專欄／保留資金 低接績優股

2020-02-02 23:07

抗疫受惠股／高端、國光生 動能強

2020-02-02 22:41

抗疫受惠股／恆大、新麗 接單火熱

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／宇峻、網龍 營運增溫

2020-02-02 22:40

抗疫受惠股／鈊象、康那香 法人挺

2020-02-02 22:40

櫃買中心 今年續拚3達陣

2020-02-02 13:38

新年新政 證交所6路優化投資環境

2020-02-02 13:18

技術指標／疫情染黑周月線 盼元宵點燈放晴

2020-02-02 12:52

疫情燒美股挫 台股明天看陸股開市臉色

2020-02-02 12:48

陸股開盤恐重挫 法人：台股已反映應相對抗跌

2020-02-02 12:38

就市論勢／遊戲、食品股 後市可期

2020-01-30 23:38

國泰股利精選30 抗跌

2020-01-30 23:36

籌碼安定股 資金避風港

2020-01-30 23:36

ETF爆天量 寫四紀錄

2020-01-30 23:35

台灣50今除息 配息率4％

2020-01-30 23:35

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:30

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

美股暴跌、台指期夜盤直接擊潰半年線 下一個支撐看這

2020-02-02 12:53

陸股開盤恐重挫 法人：台股已反映應相對抗跌

2020-02-02 12:38

疫情燒美股挫 台股明天看陸股開市臉色

2020-02-02 12:48

SARS經驗 台股面臨三個月修正期

2020-02-02 23:11

利空因素罩頂 台股打半年線保衛戰

2020-02-02 23:19

12 檔中小股 外資力挺

2020-02-02 23:09

低基期高成長股 優選

2020-02-02 23:09

武漢肺炎蔓延…散熱模組廠 營運添變數

2020-02-02 23:12

美股重挫陸股開盤 法人：台股恐回測半年線

2020-02-03 08:40

疫情黑天鵝…台股變數多 短線勿追高

2020-02-02 23:31

抗疫受惠股勇健 盤面亮點

2020-02-02 22:40

陸股3日開市 國安基金緊盯市況對台經濟有信心

2020-02-02 20:50

瑞儀、中光電 本季不妙

2020-02-02 23:11

陸股開紅盤 國安基金高度戒備

2020-02-02 23:11

電信業 攻5G智慧應用

2020-02-02 23:06

疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07

武漢肺炎疫情嚴峻 鴻海股價跌破80元

2020-02-03 10:03

權證教戰／指數類留意除權息 ETF類關注跳檔

2020-02-02 15:00

抗疫受惠股／高端、國光生 動能強

2020-02-02 22:41

群聯搶市占 乘勢補貨

2020-02-02 23:11

豪展 今年EPS衝5.24元

2020-02-02 23:12

企業專網 產業新藍海

2020-02-02 23:06

抗疫受惠股／恆大、新麗 接單火熱

2020-02-02 22:40

武漢肺炎疫情升溫 台股早盤大跌逾350點

2020-02-03 09:54

抗疫受惠股／鈊象、康那香 法人挺

2020-02-02 22:40

從期貨看現貨／去年10月跳空缺口 防守要塞

2020-02-02 12:54

一周盤前解析／高殖利率概念 吸睛

2020-02-02 23:09

新年新政 證交所6路優化投資環境

2020-02-02 13:18

陸股開盤跌幅約9% 台股低檔橫盤

2020-02-03 09:35

抗疫受惠股／宇峻、網龍 營運增溫

2020-02-02 22:40

最牛一輪／群創反彈 富邦96看俏

2020-02-02 23:18

技術指標／疫情染黑周月線 盼元宵點燈放晴

2020-02-02 12:52

缺工更嚴重 奇力新逢低買盤出現

2020-02-03 10:19

祥碩、矽力 四檔聚焦

2020-02-02 23:18

武肺炎疫情衝擊 佐登業績有壓

2020-02-02 23:12

就市論勢／記憶體、LED 聚光

2020-02-02 23:10

第一類接觸／隆大衝營運 雙管齊下

2020-02-02 23:15

傳愛滋病藥物可治療武漢肺炎？ 中裕股價立即上衝

2020-02-03 10:50

偏光板供應告急 明基材、誠美材逆勢漲

2020-02-03 09:40

神盾、緯穎 認購吸睛

2020-02-02 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top