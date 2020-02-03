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反應完疫情利空後 股市中長線有望回復上揚走勢

2020-02-03 10:20經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於武漢肺炎疫情主要爆發時間為農曆春節期間，台股在30日重新開市時補反應過去數日國際股市表現及情緒，跌幅較為明顯，但隔日（31日）已逐漸止跌回穩；然而由於中國政府將春假延至2月2日，部分省分及廠區更是將復工日延至10日之後，故疫情的發展及對金融市場的進一步衝擊可能於10日之後會較為明朗，料此之前盤勢可能維持震盪格局。

就近日盤面表現上，廖哲宏表示，在疫情爆發後，包括餐飲、飯店、旅遊等觀光產業類股首當其衝，出現拉回；在電子科技類股方面，由於湖北武漢地區主要為PCB載板、通訊產品的生產重鎮，相關個股明顯受到影響，而在筆記型電腦生產重鎮重慶，及員工人數最多的iPhone組裝廠鄭州等地是否後續會因疫情衝擊產能，也需密切關注。

從國際股市解讀，廖哲宏表示，武漢肺炎疫情截至目前主要集中於亞洲地區，包括美股、歐股等指數雖有影響但相對溫和，其中美股主要指數在過去一周前半出現較大跌幅，但後續多逐漸收斂，轉趨平穩。但由於WHO於31日正式將此一事件提升為國際公共衛生緊急事件，疫情後續發展及對全球產業及金融市場可能帶來的衝擊，仍值得觀察，不應大意。

從經濟基本面向來看，廖哲宏指出，目前研判疫情可能會對中國第一季GDP帶來衝擊，進而影響全年GDP總體目標，故評估中國政府在疫情逐漸受到控制後，應會加強在基礎建設、鐵公路運輸等固定資產投資等作為，以刺激經濟增長。

由於中國政府將春假延至2月2日，部分省分及廠區更是將復工日延至10日之後，故疫情...
由於中國政府將春假延至2月2日，部分省分及廠區更是將復工日延至10日之後，故疫情的發展及對金融市場的進一步衝擊可能於10日之後會較為明朗，料此之前盤勢可能維持震盪格局。聯合報系資料照
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此外，雖然金融市場會因反應第一季獲利下跌而受到衝擊，但因今年全球整體景氣為復甦態勢，台股企業全年獲利預估也較去年為增長，故在市場逐漸反應完疫情利空後，股市中長線仍有望依循獲利及景氣上修而回復上揚走勢。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於自1月底疫情爆發至今，位於中國的零組件、組裝廠多處於低稼動狀態，加上疫情發展難以預測，接下來供應鏈廠商的返工、追料與終端需求強弱等狀況都是短期上需要密切觀察的指標；此外，因許多中國廠商將復工日期延後至2月10日，故對相關廠商的衝擊判斷時間點將落在10日陸續復工之後，目前宜以謹慎態度應對；最後，陸股在2月3日開盤後可能出現的補跌壓力及屆時可能對台股造成的影響，也須關注。

在操作建議上，鍾安綾指出，因短期不確定因素增加，建議嚴謹遵守停損停利機制，待2月中國開工後，進而觀察包括疫情是否因人流出籠而擴大，以及春節復工效率對供應鏈的生產衝擊，風險量化後決定後續操作方向。在疫情期間，網路遊戲相關類股可望受惠，而製造業者具有海外生產基地者，也可望受惠於潛在轉單效應，可多加留意。

疫情台股

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