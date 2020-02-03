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疫情未見緩和！台股開盤挫低129.2點 續下探11,100

2020-02-03 09:07經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台股今（3）開盤重挫129.2點，指數跌至11,365.9點，並持續下探11,100點。

隨著疫情毫無平息跡象，全球停飛中國並加強邊界管制，美國也發布發布禁止入境/強制隔離令，新型冠狀病毒入列「美國公共衛生緊急事件」，美股上周五（1/31）四大指數重挫，跌幅介於1.59%至3.55%，指標股Apple、AMD、美光、Nvidia、台積電ADR跌逾3%。

日盛投顧表示，目前量價、技術面皆呈現弱勢，恐慌情緒尚待時間消化，可觀察中國股市開紅盤的表現，操作建議不宜躁進。台股選股方向可留意記憶體、5G、半導體、車用、高殖利率等。

台股今（3）開盤重挫129.2點，指數跌至11,365.9點，並持續下探11,1...
台股今（3）開盤重挫129.2點，指數跌至11,365.9點，並持續下探11,100點。 圖／聯合報系資料照片
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