富邦證券定期定額ETF 投資人數創新高

富邦證券發展財富管理業務傳來捷報，自從開辦定期定額ETF業務以來，單月扣款人數已超過2.2萬人，投資金額突破2億元，去年全年扣款金額較前年成長43%；近期打鐵趁熱，再推出定期定額投資ETF優惠方案搶市。

富邦證券表示，新一年的開始，正是受薪上班族進行理財規劃的好時機。市面上投資商品百百種，對於選擇困難的投資新手來說，費用相對低廉且投資一籃子股票的定期定額ETF，可以說是萬中選一的神隊友，相較於單一個股，ETF可以一次買到多檔個股，讓年終獎金發揮更大的效益，此外，ETF可有效分散風險並賺取長期投資的資本利得外，免選股、免選進場時機，每月只要投入最低1,000元門檻，就能夠輕鬆買進一籃子股票，有機會用薪水實現財富自由。

對於投資ETF的策略，富邦證券建議把握「三不原則」，即不停扣、不贖回、不間斷，透過定期定額投資ETF的長期成本平均分攤，只要耐心等待低點徘徊、不追高殺低，就有機會創造紅包理財的最佳「微笑曲線」。

瞄準上班族的年終獎金、紅包理財，富邦證券推出證券客戶首次定期定額ETF成功扣款滿3,000元，便可獲得便利商店禮券，圍棋至3月底。至於尚未開戶的投資人，則推出達成任務可得禮券活動。