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台義停航！國籍航空受波及 長榮、華航：確認中

武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

華義2月3日起預收款券 每45分鐘撮合一次

2020-01-31 19:51經濟日報 記者蔡靜紋／台北即時報導

華義（3086）自2月3日起預收款券並每45分鐘撮合一次，櫃買中心解釋，因華義國際數位娛樂因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點公布注意交易資訊，故自2月3日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每45分鐘撮合一次；另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心華義

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