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上市櫃公司董事酬金前十高出列 國巨10.28億元

2020-01-31 17:16經濟日報 記者蔡靜紋／台北即時報導

台灣證券交易所今（31）日揭示國內上市公司及第一上市公司2018年度董事及監察人酬金支領情形，國巨（2327）董事酬金加計兼任員工酬金合計10.68億元不僅高居上市公司之冠，亦為整體上市櫃公司最高，占公司去年度稅後損益3.15%，平均每位董事加計兼任員工酬金達1.18億元。

董事酬金總額前十名依序為國巨10.28億元、中信金3.8億元、台積電3.78億元、統一3.20億元、和泰車2.62億元、上銀2.61億元、台泥2.40億元、亞泥2.36億元、大立光2.30億元、旺宏2.30億元。

如將董事酬金再加計兼任員工酬金，再進一步看占公司稅後損益比率，前十名依序為國巨10.68億元、3.15%；統一7.34億元、4.21%；台積電7.01億元、0.19%；日月光投控6.20億元、2.45%；旺宏4.98億元、5.54%；大立光3.87億元、1.58%；中信金3.8億元、1.05%；上銀3.31億元、6.14%；聯電3.14億元、4.44%；台泥3.14億元、1.48%。

董事酬金再加計兼任員工酬金的平均每位董事合計酬金前十名為：國巨1.18億元、台積電0.74億元、統一0.56億元、中信金0.54億元、日月光投控0.47億元、大立光0.43億元、上銀0.367億元、聯電0.366億元、旺宏0.355億元、可成0.266億元。

董事酬勞總額加計員工酬金占該公司稅後損益比率前十高者，依序為中釉、嘉威、台通、新麗、立萬利、地球、星通、冠西電、益航、佳大。

台積電中信金

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