疫情讓台股大跌，該搶便宜還是快逃？股市大戶此刻在想什麼

台北股市新春開盤，受到武漢肺炎疫情延燒的衝擊，集中市場加權指數終場大跌696.97點，創下台股史上最大跌點。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

摘要 台股在鼠年開盤第一天重挫，下殺近700點，這會是新的買點，還是投資人該逃出股市的警訊？股市大咖認為長期來看，有幾類股市值得分批佈局。 股市的黑天鵝，往往出現在人們不會想到的時間。這次武漢肺炎疫情的擴散，所造成的恐慌及實質效應，果然是威力無窮。

尤其是在傳統中國人過年期間爆發出來，人來人往的高峰期，很難避免讓防疫的效果大打折扣。不過大陸當局快速封城的決定，倒是該給予讚賞。這是很關鍵性的動作，只要更多人提高警覺，意識到戴口罩、勤洗手、減少出入公共場所，有異狀快速通報的話，預料除了新的疫苗快要研發出來之外，何時氣溫會轉熱，也是病毒可以盡速消滅的時候。快的話3、4月春暖花開之際。

對於很多民眾，尤其是有經歷過SARS者，應該有些概念，而證諸以往的過程，當情緒恐慌到悲觀最高點之際（不一定是疫情最壞的時候，台股先前SARS在和平醫院封院之時就是最低點了），在資本市場拋售的賣壓就已經是竭盡缺口（意思是想賣出者皆已拋售殆盡）。

因此，我的觀察，台股開盤第一天重挫是無可厚非，但是以跌幅來說稍微大了一點。

然而，這是長假期累積的變現賣壓，不足為奇。客觀的判斷，第二天的交易就可望出現比較長的下影線了，跌停板的家數也一定會減少許多。因為賣方皆已獲得紓解，美股因為原本也是處於歷史高點，醞釀拉回的可能性很高。此事件剛好是個很好的理由，也由於有震盪及下跌而讓市況降溫，預料美股會是率先觸底反彈的股市之一 ，亦是領先指標的國家。

至於台股方面，高科技股仍然是重中之重，尤其是台積電，目前高階產能幾乎滿載的情況之下，短期的帶量下跌實乃是被動式基金，和一些避險資金不得不出脫變現之舉，等到賣壓減輕之後，反彈的速度也會很快，像是今年的5G開展元年。

蘋果新手機（內建5G）銷售、自駕車、記憶體的短缺，和被動元件的需求殷切，皆是不大可能會受到太大的影響（至於缺工問題應該是很快就會處理的），所以，相關類股都值得在股價被錯殺之際，分批佈局。

不過重點還是在你目前的持股部位高低，如果偏高，不是換股，就是伺機降低持股，現金部位高者則可以採取危機入市的逢低承接。

預料不用一個月，就會有不錯的報酬率（這是我的判斷）。當然，之前我們一再提醒諸位要有一些避險部位，如原物料、黃金或是債券，也是在這次的突發事件中發揮了一定功能。

台股最差的狀況，一萬點也會有支撐，預料在指數11000就會有支撐力道（台積電影響很大，也是關鍵），而且市場資金相當充沛，利率亦在低檔，股市還是很好的選擇。

先前國內壽險機構大減持股，這次的下滑可望出現逢低承接的機會，將可以抵銷掉外資的賣壓，結論是，不需要太悲觀，過了一段時間之後，你就會發現，此刻又是撿便宜，遍地是黃金的時候，端賴於你是否有勇氣了。

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