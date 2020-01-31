台積電、大立光領軍 台股反彈漲73.36點收11,495

台積電。報系資料照 分享 facebook

美國4Q19 GDP表現優於預期，美股昨日尾盤由黑翻紅逆勢收高，台股歷經昨日狂瀉後，今日在台積電、大立光等權值股領軍下，展開跌深反彈行情，盤中一度反彈逾150點，並重返11,500大關，最高至11,594.21點，惟市場仍呈現多空紛呈，盤中仍遭空襲，使得指數漲幅略為收斂，終場以11,495.10點作收，上漲73.36點，成交量1752.8億元，周線翻黑。

昨日美股震盪收高，由於美國境內出現第一起人傳人武漢肺炎疫情，美股盤中表現疲弱；雖然WHO將疫情正式列為國際公共衛生緊急事件，但仍不限制中國旅行與貿易，加上美國第4季GDP成長2.1%優於市場預期，以及微軟、Tesla等財報表現亮眼，三大指數尾盤由黑翻紅逆勢收高。而亞洲主要股市今日也多呈現止穩反彈格局，日股開高走高逾1%，台、韓、港股則開高震盪，盤中漲幅在0.4%-0.6%之間。

台股昨日金鼠年開紅盤首日重挫696點，創史上最大跌點，不過，在經歷昨日狂瀉後，今日隨著美股止跌反彈，並由重量級權值股台積電、大立光領軍，包括聯發科、國巨、和碩、研華、華碩、光寶科、豐泰、統一、台泥、永豐金、正新等中皆有1%-4%不等間的漲幅。而盤面上仍以防疫概念股最為強勢，康那香、南六、毛寶、恆大等持續亮燈漲停，生醫股也多有7、8%的漲勢。

台新投顧副總黃文清表示，美股昨日持續反彈，由美國科技股公布財報多優於預期，使得股價表現並沒有想像中的弱勢，帶動台股今日也止穩反彈，惟反彈力道不足以使指數快速回到先前高點，後續走勢仍需觀察武漢疫情狀況，看下週感染人數能否見到高峰，之後感染人數可趨緩，才有助於台股回到萬二關卡之上。