穩股市！財長信心喊話 國安基金隨時待命

台股昨天創史上最大跌點，財政部長蘇建榮今天臨時召開記者會，呼籲國人不要恐慌。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

台股昨天新春開紅盤下跌696點，創台股史上最大跌點，財政部長蘇建榮今天上午8時30分臨時召開「台股信心喊話記者會」，呼籲國人不要恐慌，針對股民關切的國安基金動向，他表示會密切關注國內外股市動向，必要時再採取措施。

蘇建榮說，關鍵會是下周一大陸股市要開市，因此國安基金會密切注意情況發展，只要疫情持續存在，都會隨時密切注意。

蘇建榮表示，昨天台股創下史上最大跌點，主要是1月23日武漢封城後，造成國際股市動盪，台股跟著下跌，但這兩天歐美股市跌幅已經縮小，亞股跌幅也縮小，作為國安基金幕僚單位，從23日至今都密切關注，提供相關資訊給予院方。

蘇建榮宣示三點，第一、國內經濟基本面良好。今年經濟成長率可達2.72%，經濟部統計台商回台投資累積金額8640億元，境外資金匯回專法申請匯回金額525億元，這些都能提供民間投資成長動能，加上前瞻基礎建設今年進入高峰期，這些都是國內經濟成長的動能。

第二、籲請國人放心，如果股市或金融市場有失序，必要時候會報請院方召開國安基金管理委員會臨時會議，就經濟情況做出判斷，以維持金融市場穩定。

第三、今天從國際股市來看，美國股市除了費半下跌外，其他都上漲，英、德、法股市下跌是受到英國成功脫毆影響，顯示因為武漢肺炎影響的國際股市跌幅已縮小。

蘇建榮說，比較起來當年SARS情況相對嚴重，因為目前台灣對疫情的掌控相對較好。昨天大跌一部分是外資昨天賣超，但他們資金仍停留台灣，昨天股市雖大跌，但成交量是擴大的，成交量創近期新高，顯示後面還有承接力道在，股市動能還是在。