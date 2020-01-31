貿易戰未停疫情擴散 大聯大：有利全球布局大廠營運

去年下半年以來，全球半導體需求回溫，今年以來雖又有武漢肺炎干擾廠商生產，不過，半導體通路商龍頭大聯大（3702）認為，應該短線影響因素，今年全球市場需求並不看淡，同時，經過美中貿戰及肺炎疫情影響生產之後，大聯大認為，在生產廠更積極分散生產基地之下，將有利大聯大等少數全球布局的半導體通路商今年營運。

對今年的全球半導體市況，大聯大副總袁興文表示，目前看來，需求面和去年下半年帶動產業回升的情況差不多，大致上包括5G、物聯網、車用電子、工業需求等，今年都仍持續看好。

至於在公司營運面上，袁興文則表示，近二年以來，先是美中貿易戰延燒，促使在大陸生產的全球重要生產廠商進行一波遷廠，或分散生產的動作，近期肺炎疫情擴大，在大陸設廠的台商，近日也紛紛公告，農曆春節之後，配合當地政府有延後開工的情況，在貿易戰及疫情二波重大影響之後，預料大型製造商，在今年分散全球生產基地的動作將更趨積極。

袁興文並強調，未來生產廠分散至全球各地生產之後，最重要的是零組件的供應，另外，全球電子產品，包括車用、3C等，近年來多樣化的趨勢也越來越明顯，因此，在通路商中已進行全球通路及後勤物流布建的廠商將具有更明顯的營運競爭優勢。

以大聯大來說，目前在通路端的布建，已是全球半導體通路商中名列前矛，且大聯大更在二年前就已開始進行智慧倉儲的建置，目前香港的智慧倉儲已完成，而大陸及台灣也已在進行中，未來可望藉此優勢，搶攻原廠直銷的市場，對今年及未來營運相當樂觀。

市場法人也認為，就市場競爭優勢來看，看好今年大聯大擁有布局全球的競爭優勢，有利於今年全年營收及獲利表現，市場法人推估，大聯大今年營收及獲利均可望有優於去年全年的表現。