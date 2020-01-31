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台股會跌多久？謝金河：大家在無知、貪婪與恐懼中交戰

2020-01-31 11:20聯合報 記者林文義／台北即時報導

財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
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昨天台股大跌，今天 盤勢回升，財政部上午召開記者會，財長蘇建榮親自對外信心喊話，強調國外股市已回穩，國內經濟基本面佳，股民毋須對股市動盪過於悲觀；財信傳媒董事長謝金河表示，台股會跌多久？沒有標準答案，但這次跟Sars不同的是，上次Sars來襲，股市在低檔，這回在高檔，未來幾天，大家仍必須在無知、貪婪與恐懼中交戰。

謝金河在臉書指出，台股昨天大跌696.97，跌幅達5.75%，號稱史上最大跌點，這是股市投資人最擔心遇到的事，但現在就在眼前。就像岸邊的釣客，希望能釣上大魚，沒想到大浪打過來，最慘可能被捲進海裡沒頂，輕者被大浪打退好幾步，但大家更期待的是大浪退去後的風平浪靜。投資市場，大家都不能逃避的三個考驗：無知，貪婪與恐懼的天人交戰。

謝金河說，台股昨天大跌，但有32檔漲停鎖死，在興櫃市場，也有一家生產口罩的敏成(4431)開盤大漲74.18%，被暫停交易。另一家生產清潔用品的清靜海(7516)，一開盤大漲86.44%，九點十九分就宣告暫停交易。這是市場貪婪的資金在尋找出口，像清靜海過去七年虧五年，去年上半年EPS是負1.41元，股價居然從12.1元衝到33.49元，這可以看出，股市大跌，市場投機氣氛仍重，這是貪婪的極至。其實賣口罩的公司賺不了大錢，股價大漲的生技公司也都跟這次疫情沒有太大關連，但投資人仍到處碰運氣。

二是昨天台股成交量2758.36億元，這是史上名列前幾名的大量，外資賣超177.97億元，投信賣超27.78億元，自營商賣超58.12億元，三大法人賣超並不特別嚴重，大量學問很大，值得用心解讀，因為利空那麼大，誰供應籌碼？而這些籌碼又被誰接走？這是恐懼與貪婪的拔河。

三是我們都面對無知的恐懼，因為這場疫情如何演變下去？沒有人能提供確切的答案，投資市場最害怕不確定因素。像中國股市延遲到2月3日恢復交易，這更加折騰全球股市，受害最慘烈的是香港股市成了A股提款機，跌勢不止，也影響台股。台股大跌，其實是反應春節年假休市太長的能量宣洩。小英政府若想台灣與國際金融市場接軌，台灣能在財富管理分一杯羮，股市休市機制得重新檢討。

謝金河台股

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