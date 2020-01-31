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台股買點到了嗎？楊應超告訴你

2020-01-31 10:41經濟日報 記者趙于萱／即時報導

台股經歷700點的大震盪，今（31）日開高走低，不少投資人好奇買點到了嗎？對此前知名外資分析師、異康集團暨青興資本首席顧問楊應超指出，由於疫情並未影響科技股長線基本面，若投資人有意做三、五年的長遠投資，短線大跌正是介入好時機。

楊應超表示，台股30日大跌，投資人會怕後市再跌、有更低點，都是人性自然體現，但市場贏家往往逆市操作，在科技股基本面不變下，反應視危機為轉機；他建議，投資人可把資金分成兩、三份，進場比較沒壓力。

針對武漢疫情擴散，楊應超指出，觸動股市大跌的關鍵是短進短出的高頻交易、程式交易及交易型投資人，這類操作著眼開盤前有利空，率先賣出，引發更多的「賣出」，導致台股崩跌創紀錄。

但市場上也有長線投資人，楊應超表示，這類看獲利、重趨勢的買盤，應該沒在近期大跌出場，主要是武漢疫情屬於消息面因素，不影響長線需求，尤其科技產品的需求很剛性，「科技股基本面還是很強。」

他進一步表示，目前驅動科技業的主動能是換機潮，5G手機或會受疫情遞延買氣，但需求只是延後，沒有消失，這就是科技產品獨特之處：需求永遠不會消失；最近蘋果、英特爾財報相繼報喜，也反映景氣向上。

因此他積極建議，投資人應把短線大跌視為機會。30天鴻海一度跌停，「跌停不見得是壞事，要看基本面有沒有變；如果沒變，跌10%我買進，未來就賺到10%」。

若投資人不敢積極，分批布局也是一個方向；過去楊應超還推薦投資人資產配置：50%的股票搭配50%債券，「假如有分散布局，現在股市大跌，也應該反向買股才會平衡。」

楊應超最近趁著春節假期閱讀《暗池：人工智慧如何顛覆股市生態》、《快閃大對決》兩本書，對長短線操作很有心得。

他強調，這次大跌主要是籌碼、技術面因素，跟基本面無關；如果有長期規劃，逆市操作、不隨消息而動，絕對是致勝法門。

異康集團暨青興資本首席顧問楊應超。 圖／楊應超提供
異康集團暨青興資本首席顧問楊應超。 圖／楊應超提供
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