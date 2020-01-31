親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

火神山醫院趕工！網友變監工 央視直播千萬人觀看

德國確認第5名武漢肺炎病例 5人屬同家汽車零件供應商

廣華-KY受武漢肺炎影響有限 墨西哥新廠營運今年看旺

2020-01-31 09:55經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

廣華-KY（1338）指出，整體中國農曆新年假期延長至2月10日（其他子公司）、2月12日（武漢子公司）影響相當有限，且武漢廣佳目前並無人員疫情傳出，以每年營收占比僅約8~10％比例來看，對集團整體營運影響也相當小，預估整體營運受到武漢肺炎事件衝擊並無外界想像來得大。

此外，由於墨西哥新廠自107年底開始量產日產Altima車款，在稼動率及良率同步提升效益下，已自去年第3季正式出現單月營運由虧轉盈，預計在今年出貨量穩定放大的趨勢下，今年全年有望對集團營運創造正面挹注，帶動廣華集團整體獲利能力較去年更為精進的成績。

廣華強調，集團近年來隨著生產基地分散下持續優化訂單結構，從中國市場的區域性車款訂單轉往全球性的車款訂單，營收比重持續向上提升的趨勢，顯示單一訂單的總出貨量有明顯提升，且全球生產基地的分散化也更有效滿足品牌車廠客戶對於即時生產（Just In Time）的供應需求。

因此，武漢肺炎雖然短期對中國車市恐有造成負面衝擊影響，但其實對廣華集團發揮全球接單優勢下反而是帶來市場利多機會，農曆過年後已明顯感受到客戶對於廣華同時在中國、墨西哥等多國生產基地分散化的訂單詢問需求，有助集團持續創造未來營運的良好成長動能。

廣華肺炎

延伸閱讀

美國拉高旅遊警示 因武漢肺炎疫情要求國民勿赴...

南韓從武漢撤僑 首班包機367人抵金浦機場

武漢肺炎防疫再升級 台鐵車廂每月四次全面消毒

武漢肺炎疫情影響 新航酷航勝安飛中國航線減班

相關新聞

蘋概三王 市值蒸發5,900億

2020-01-30 23:49

疫情效應 泰鼎可望迎轉單

2020-01-30 23:43

聯德調度產能 接單無虞

2020-01-30 23:43

虹揚布局四領域 營運升溫

2020-01-30 23:43

燦坤、全國電 業績火熱

2020-01-30 23:43

Mini LED需求成長 晶電、億光 獲利喊衝

2020-01-30 23:43

晶技全年獲利 拚成長逾30%

2020-01-30 14:46

武漢肺炎亂市／鴻海一度跌停 鴻家軍一片綠

2020-01-30 14:41

武漢肺炎疫情未平 艾美特-KY醫療新品獲客戶追加新單

2020-01-30 13:06

2020旺年股盤點／去美化 帶旺IC、砷化鎵族群

2020-01-29 13:42

2020旺年股盤點／藍牙無線耳機不退燒 台廠補

2020-01-29 13:42

旭隼、碩天 今年營運看旺

2020-01-28 22:11

敬鵬 拚本季營運改善

2020-01-28 22:11

啟碁、智邦喜迎換機潮

2020-01-28 22:11

聯合骨科旗下 冠亞將登興櫃

2019-12-27 03:36

世界：8吋晶圓產能吃緊

2019-12-27 00:08

海外外籍員工認股 放寬

2019-12-18 23:54

國泰、新光金 押長天期

2019-12-18 23:37

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47
看更多

熱門文章

台股為何淪重災區？外資直指這原因

2020-01-30 17:25

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

外資看肺炎風暴 台股將淪重災區

2020-01-31 00:26

台股跌 元大台灣50配息率衝近4%

2020-01-30 19:30

防疫概念股成台股樂透 漲停委買高掛幾十萬張

2020-01-30 11:59

財經皓角／恐慌練耐心 存股族睡覺等收割

2020-01-30 14:41

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

史上最想哭的開紅盤 每個股民慘賠22.11萬元紅包

2020-01-30 22:59

史上最慘紅盤日 熱錢落跑台股暴跌

2020-01-30 23:32

ETF爆天量 寫四紀錄

2020-01-30 23:35

武漢疫情重創台股 金管會：成交量創12年新高

2020-01-30 18:02

中鋼 去年盈餘128億元

2020-01-31 01:41

台股鼠年首日開盤崩跌近700點 金管會信心喊話

2020-01-30 17:28

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

國泰股利精選30 抗跌

2020-01-30 23:36

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

武漢肺炎亂市／鴻海一度跌停 鴻家軍一片綠

2020-01-30 14:41

Mini LED需求成長 晶電、億光 獲利喊衝

2020-01-30 23:43

百和興業 口罩訂單爆發

2020-01-30 23:43

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

首季例行檢修 水泥雙雄展望保守

2020-01-30 14:46

光通訊陸續轉單 聯亞間接進補

2020-01-30 14:46

PCB族群成疫情重災區 逾20檔打入跌停

2020-01-30 12:35

台股重挫500餘點 台積電扛撐盤大旗

2020-01-30 11:58

武漢肺炎亂市／太陽能股 太極、頂晶科逆勢揚

2020-01-30 14:41

武漢肺炎疫情延燒 台系面板廠警戒、機動調整產能規劃

2020-01-30 12:10

MiniLED撐腰 LED雙雄晶電億光相對抗跌

2020-01-30 11:29

武漢肺炎疫情延燒 PCB股價重挫

2020-01-30 13:26

疫情衝擊 台股匯重挫 國安基金暫不進場　　

2020-01-31 00:45

疫情效應 泰鼎可望迎轉單

2020-01-30 23:43

今日盤前 財長信心喊話

2020-01-30 23:54

鴻家軍樺漢：Q1訂單能如期出貨

2020-01-30 15:13

台灣50今除息 配息率4％

2020-01-30 23:35

電子代工廠營收 恐延遲公布

2020-01-30 23:53

晶技全年獲利 拚成長逾30%

2020-01-30 14:46

基本面硬朗+籌碼穩 這些高價股好抗震

2020-01-30 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top