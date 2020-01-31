廣華-KY受武漢肺炎影響有限 墨西哥新廠營運今年看旺

廣華-KY（1338）指出，整體中國農曆新年假期延長至2月10日（其他子公司）、2月12日（武漢子公司）影響相當有限，且武漢廣佳目前並無人員疫情傳出，以每年營收占比僅約8~10％比例來看，對集團整體營運影響也相當小，預估整體營運受到武漢肺炎事件衝擊並無外界想像來得大。

此外，由於墨西哥新廠自107年底開始量產日產Altima車款，在稼動率及良率同步提升效益下，已自去年第3季正式出現單月營運由虧轉盈，預計在今年出貨量穩定放大的趨勢下，今年全年有望對集團營運創造正面挹注，帶動廣華集團整體獲利能力較去年更為精進的成績。

廣華強調，集團近年來隨著生產基地分散下持續優化訂單結構，從中國市場的區域性車款訂單轉往全球性的車款訂單，營收比重持續向上提升的趨勢，顯示單一訂單的總出貨量有明顯提升，且全球生產基地的分散化也更有效滿足品牌車廠客戶對於即時生產（Just In Time）的供應需求。

因此，武漢肺炎雖然短期對中國車市恐有造成負面衝擊影響，但其實對廣華集團發揮全球接單優勢下反而是帶來市場利多機會，農曆過年後已明顯感受到客戶對於廣華同時在中國、墨西哥等多國生產基地分散化的訂單詢問需求，有助集團持續創造未來營運的良好成長動能。