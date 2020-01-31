外資逢低大買 晶技初露止穩反彈跡象

台股昨（30）日開紅盤受到武漢疫情影響，全面重挫，石英元件大廠晶技（3042）收盤亦重挫超過7%，但從籌碼面確傳來好消息，外資逆勢逢低加碼達1,883張，技術面上只需站穩季線應有持續反彈的空間。

在石英元件產業持續好轉的情況下，晶技2019年業績築底反彈，今年石英元件持續有缺貨漲價的聲音，短期受到中國延後復工影響第1季營收獲利，但向上趨勢未變，知名分析師所在的天風證券發佈報告，看好TWS、5G、IoT等應用將帶領石英元件量價齊升，逢低可留意布局點。