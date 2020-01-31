美股尾盤翻紅收高 台股早盤反彈漲逾160點

台股早盤反彈漲逾160點。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國去年Q4 經濟成長優於預期，美股尾盤由黑翻紅逆勢收高，帶動台股今（31）日以11,494.03點、上漲72.29點開出後，在台積電（2330）與大立光等權值股領軍下，展開跌深反彈行情，早盤一舉躍過11,500點，反彈逾160點。

昨日美股震盪收高，由於美國境內出現第一起人傳人武漢肺炎疫情，以及歐、亞股普遍重挫所影響，美股盤中表現疲弱；不過，雖然WHO將疫情正式列為國際公共衛生緊急事件，但仍呼籲不限制中國旅行與貿易，加上美國19年第4季GDP成長2.1%優於市場預期，以及微軟、Tesla等財報表現亮眼所帶動，三大指數尾盤由黑翻紅逆勢收高。

終場道瓊工業指數上漲124.98點或0.43%，收在28,859點；標普500指數上漲10.25點或0.31%，收在3,283.66點；那斯達克指數上漲23.76點或0.25%，收在9,298.93點；費半指數下跌2.90點或0.15%，收在1,855.79點。

在台股籌碼面部分，昨日三大法人合計賣超267.55億元。其中外資賣超181.02億元，投信賣超28.41億元，自營商賣超58.13億元。

資券變化方面，融資減40.29億元，融資餘額為1365.26億元，融劵減9.7萬張，融券餘額為64.48萬張。

昨日金鼠年開紅盤，台股展開補跌，單日重挫696點，並創下歷史最高跌點，失守季線關卡。

統一投顧認為，在美股已經展開反彈，且蘋果及英特爾等多家企業財報亮麗，台積電淡季不淡，加上國際資金仍然充沛，短期系統性風險雖震盪難免，靜待疫情高峰趨緩，仍將回到上升軌道，指數震盪拉回正為買點，建議不殺低，逢低布局。

在類股選擇上，看好蘋概股，5G 概念股、半導體、網通、IC設計及漲價概念股等族群。