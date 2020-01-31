台股開盤前財長信心喊話 國安基金暫時按兵不動

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台股昨（30）日新春開紅盤，崩跌696點，創下史上最大跌點，財政部長蘇建榮今日上午8時30分臨時召開「台股信心喊話記者會」，除了呼籲國人不要恐慌之外，僅表示國安基金「隨時 Standby」，顯示國安基金仍保持觀望態度。

蘇建榮表示，台灣經濟基本面良好，今年經濟成長率預估2.72%，加上台商回台投資以及前瞻基礎建設今年進入高峰期，這些都是國內經濟成長的動能。

蘇建榮表示，國安基金密切關注之外，如果股市有失序，金融市場有失序 ，必要時候會報請院方召開國安基金管理委員會臨時會議，就經濟情況做出判斷，籲請國人放心。