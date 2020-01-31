台股開盤前財長信心喊話：國內基本面優、無須悲觀

台股30日新春開紅盤，受到中國大陸武漢肺炎疫情影響，大跌近700點，創下歷年最大跌點，財政部長蘇建榮今（31）日趁開盤前召開記者會信心喊話。他指出，國內基本面優異，投資人對台股無須過度悲觀。

台股30日新春開紅盤，受到武漢肺炎疫情影響，大跌近700點，創下歷年最大跌點，財政部長蘇建榮今（31）日趁開盤前召開記者會信心喊話。他指出，國內基本面優異，投資人對台股無須過度悲觀。 記者林子桓／攝影 分享 facebook

蘇建榮表示，昨日台股創下史上最大跌點，最主要原因受到1月23日武漢封城後，造成國際股市動盪，台股跟著下跌，這兩天股市來看雖然國際股市受到，歐美股市跌幅已經縮小，美股也已經上漲，其他亞股跌幅也縮小，國際股市已逐漸回穩，身為國安基金幕僚單位，從23日至今幕僚都密切關注，提供相關資訊給予院方，當然國人相當關心，股市動盪是否影響到金融面。

蘇健榮表示，財政部對於目前情況的態度是，國內基本面相當亮眼，依照主計總處的公布，2019年的經濟成長率2.73%、今年預測也有2.72%，可見國內經濟基本面相當優異，同時動能也相當充沛，台商回台投資是很大的內需動能。

目前據經濟部統計，已核准8,640億元的資金；財政部公布的境外資金匯回也有525億元，對產業投資方面都能提振國內經濟動能，財政部審慎樂觀看待國內今年經濟環境，不用對股市過度悲觀。

第二、財政部身為國安基金幕僚單位，委員會除了密切關注外，股市出現失序情況，必要時會報請行政院，召開臨時國安基金委員會，就目前金融情況進行分析與因應措施，國人不必恐慌，國安基金密切關注發展，希望能維持金融市場的穩定。

蘇建榮指出，SARS情況相對嚴重，就目前武漢肺炎，疫情控制相對好，家中感染尚未擴及到社區，防疫措施不容小覷，重要的是積極做好防疫措施，避免疫情再度擴大，政府也時刻掌握疫情，在這種情況下對國內經濟影響，只要疫情順利掌控，對國內經濟影響就會小一點，除了國安基金緊盯外，政府也會協同作戰，相信疫情能有較好的掌控。