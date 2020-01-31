疫情衝擊 台股匯重挫 國安基金暫不進場　　

台北股市昨天開紅盤，但受武漢肺炎疫情衝擊，收盤重挫六九六點，創史上最慘開紅盤行情。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情衝擊投資人信心，金鼠年昨天開紅盤上演股匯雙殺。台股收盤重挫六九六點，創下史上最大跌點，也是台股開紅盤表現最差；跌幅逼近百分之六，是昨天亞洲主要股市之最。台幣匯率也因外資狂撤近十億美元，終場大貶二點七一角，收在卅點二七七元，創一個半月以來新低。

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面對台北股匯市動盪，財政部長蘇建榮罕見在今天上午八時卅分開盤前召開記者會信心喊話，金管會也表示將適時採取股市穩定措施。行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，昨天股市下跌是「可預期的結果」，政府也「有以待之」，包括國安基金及四大基金都會依法作出專業判斷，但目前還不到國安基金需要進場的程度。

台北股市昨天不僅寫下歷來最大跌點，上市櫃合計爆出史上第五大量、達三三九七億元；上市櫃兩市場合計市值單日蒸發二點三三兆元，每位股民平均損失廿二點一一萬元，堪稱「史上最慘紅盤」。

昨天殺盤集中在中國大陸設廠較多、復工後較難招工的電子供應鏈，以及與大陸品牌有關的5G手機供應鏈，如鴻家軍中箭落馬，鴻海甚至被打落跌停。台股雙王台積電、大立光雙雙蒙難，台積電跌幅雖小於大盤，但仍大跌十六點五元。

不過，外資大賣股之餘，也有低接買盤進場，國泰投信董事長張錫、第一金投顧董事長陳奕光等人認為，有很多低接買盤，加上大盤已經是跌過頭、今年經濟基本面佳，可望醞釀反彈。

而受到外資昨天在集中市場賣出金額飆高至一○三九億元影響，台幣匯率承受沉重賣壓。央行昨天盤中雖緊盯盤勢，但台幣與亞洲同步，央行沒有出手調節。

匯銀主管指出，交易量絕大多數都是外資匯出貢獻，出口商也積極拋售美元；台股何時止跌及外資動向，為匯市兩大觀察重點，估計近期台幣匯率仍續朝卅點五元靠攏。

外匯交易員表示，武漢肺炎疫情擴大，避險情緒升溫，導致外資匯出，美元、日圓升值，台幣昨重貶，預期短線仍會持續反應武漢肺炎疫情發展。整體來看，先前台股、台幣都處在相對高檔，大家普遍「居高思危」風險意識比較強，市場情緒需要發洩的出口，預期震盪過後將會回歸平穩。