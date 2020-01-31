親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

疫情衝擊 台股匯重挫 國安基金暫不進場　　

2020-01-31 00:45聯合報 記者沈婉玉戴瑞瑤林河名蔡靜紋／台北報導

台北股市昨天開紅盤，但受武漢肺炎疫情衝擊，收盤重挫六九六點，創史上最慘開紅盤行情...
台北股市昨天開紅盤，但受武漢肺炎疫情衝擊，收盤重挫六九六點，創史上最慘開紅盤行情。 記者徐兆玄／攝影
分享

武漢肺炎疫情衝擊投資人信心，金鼠年昨天開紅盤上演股匯雙殺。台股收盤重挫六九六點，創下史上最大跌點，也是台股開紅盤表現最差；跌幅逼近百分之六，是昨天亞洲主要股市之最。台幣匯率也因外資狂撤近十億美元，終場大貶二點七一角，收在卅點二七七元，創一個半月以來新低。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供
分享

面對台北股匯市動盪，財政部長蘇建榮罕見在今天上午八時卅分開盤前召開記者會信心喊話，金管會也表示將適時採取股市穩定措施。行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，昨天股市下跌是「可預期的結果」，政府也「有以待之」，包括國安基金及四大基金都會依法作出專業判斷，但目前還不到國安基金需要進場的程度。

台北股市昨天不僅寫下歷來最大跌點，上市櫃合計爆出史上第五大量、達三三九七億元；上市櫃兩市場合計市值單日蒸發二點三三兆元，每位股民平均損失廿二點一一萬元，堪稱「史上最慘紅盤」。

昨天殺盤集中在中國大陸設廠較多、復工後較難招工的電子供應鏈，以及與大陸品牌有關的5G手機供應鏈，如鴻家軍中箭落馬，鴻海甚至被打落跌停。台股雙王台積電、大立光雙雙蒙難，台積電跌幅雖小於大盤，但仍大跌十六點五元。

不過，外資大賣股之餘，也有低接買盤進場，國泰投信董事長張錫、第一金投顧董事長陳奕光等人認為，有很多低接買盤，加上大盤已經是跌過頭、今年經濟基本面佳，可望醞釀反彈。

而受到外資昨天在集中市場賣出金額飆高至一○三九億元影響，台幣匯率承受沉重賣壓。央行昨天盤中雖緊盯盤勢，但台幣與亞洲同步，央行沒有出手調節。

匯銀主管指出，交易量絕大多數都是外資匯出貢獻，出口商也積極拋售美元；台股何時止跌及外資動向，為匯市兩大觀察重點，估計近期台幣匯率仍續朝卅點五元靠攏。

外匯交易員表示，武漢肺炎疫情擴大，避險情緒升溫，導致外資匯出，美元、日圓升值，台幣昨重貶，預期短線仍會持續反應武漢肺炎疫情發展。整體來看，先前台股、台幣都處在相對高檔，大家普遍「居高思危」風險意識比較強，市場情緒需要發洩的出口，預期震盪過後將會回歸平穩。

外資武漢肺炎台股

延伸閱讀

基本面硬朗+籌碼穩 這些高價股好抗震

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成...

散播武漢肺炎不實消息 新竹地檢署從嚴從速偵辦

武漢肺炎／兩千居家隔離者請假大問題 政府拚修...

相關新聞

史上最慘紅盤日 熱錢落跑台股暴跌

2020-01-30 23:32

外資看肺炎風暴 台股將淪重災區

2020-01-31 00:26

ETF爆天量 寫四紀錄

2020-01-30 23:35

史上最想哭的開紅盤 每個股民慘賠22.11萬元紅包

2020-01-30 22:59

今日盤前 財長信心喊話

2020-01-30 23:54

就市論勢／遊戲、食品股 後市可期

2020-01-30 23:38

國泰股利精選30 抗跌

2020-01-30 23:36

籌碼安定股 資金避風港

2020-01-30 23:36

台灣50今除息 配息率4％

2020-01-30 23:35

武漢疫情重創台股 金管會：成交量創12年新高

2020-01-30 18:02

台股鼠年首日開盤崩跌近700點 金管會信心喊話

2020-01-30 17:28

台股為何淪重災區？外資直指這原因

2020-01-30 17:25

止跌回穩 美股企業財報護體

2020-01-30 14:41

股市重挫 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 14:41

財經皓角／恐慌練耐心 存股族睡覺等收割

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／太陽能股 太極、頂晶科逆勢揚

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／觀光指數 創2009年來新低

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／防疫概念股 康那香、南六亮燈

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／郭明錤：蘋果鏈5風險

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／台股重挫 暴跌696點

2020-01-30 14:41

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:50

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:48

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

武漢疫情延燒 重挫台北股市

2020-01-30 11:28

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:13

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

2020-01-30 09:48

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

2020-01-30 08:45

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:30
看更多

熱門文章

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

台股為何淪重災區？外資直指這原因

2020-01-30 17:25

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

防疫概念股成台股樂透 漲停委買高掛幾十萬張

2020-01-30 11:59

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

財經皓角／恐慌練耐心 存股族睡覺等收割

2020-01-30 14:41

武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

2020-01-30 08:45

台股跌 元大台灣50配息率衝近4%

2020-01-30 19:30

史上最想哭的開紅盤 每個股民慘賠22.11萬元紅包

2020-01-30 22:59

武漢疫情重創台股 金管會：成交量創12年新高

2020-01-30 18:02

台股鼠年首日開盤崩跌近700點 金管會信心喊話

2020-01-30 17:28

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

2020-01-30 09:48

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

武漢肺炎亂市／鴻海一度跌停 鴻家軍一片綠

2020-01-30 14:41

首季例行檢修 水泥雙雄展望保守

2020-01-30 14:46

台股重挫500餘點 台積電扛撐盤大旗

2020-01-30 11:58

光通訊陸續轉單 聯亞間接進補

2020-01-30 14:46

武漢肺炎疫情延燒 台系面板廠警戒、機動調整產能規劃

2020-01-30 12:10

PCB族群成疫情重災區 逾20檔打入跌停

2020-01-30 12:35

武漢肺炎亂市／太陽能股 太極、頂晶科逆勢揚

2020-01-30 14:41

MiniLED撐腰 LED雙雄晶電億光相對抗跌

2020-01-30 11:29

鴻家軍樺漢：Q1訂單能如期出貨

2020-01-30 15:13

武漢肺炎疫情延燒 PCB股價重挫

2020-01-30 13:26

武漢疫情延燒 重挫台北股市

2020-01-30 11:28

外資看肺炎風暴 台股將淪重災區

2020-01-31 00:26

武漢肺炎亂市／郭明錤：蘋果鏈5風險

2020-01-30 14:41

股市重挫 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 14:41

永豐金黃蔭基：「漢天鵝」衝擊 台股下修600~800點

2020-01-30 08:53

疫情衝擊 觀光股近10檔跌停、類股指數創10年新低

2020-01-30 11:01

武漢肺炎亂市／宅經濟夯 遊戲股逆勢開紅

2020-01-30 14:41

武漢肺炎疫情升溫 台泥、亞泥保守看後市

2020-01-30 11:41

晶技全年獲利 拚成長逾30%

2020-01-30 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top