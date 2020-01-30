基本面硬朗+籌碼穩 這些高價股好抗震

台股今（30）日遭武漢肺炎利空狙擊，重挫696點或5.75%，長黑摜破季線，但仍有南六、信驊等17檔基本面硬朗、籌碼穩定的高價股跌幅小於1%，甚至逆勢收紅，成為後市多頭觀察指標。

台股金豬年封關首度收在12,000點以上，法人圈普遍預期旺鼠年將有紅盤行情可期，沒想到中國武漢肺炎疫情進一步擴大，引發市場避險情緒急速升溫，國際股市拉回修正，台股補跌收低696點，創歷來最大單日跌點。

雖然2020年首隻黑天鵝來襲，但17檔兼具基本面、籌碼面雙重優勢的高價股仍挺過空方砲火，股價跌幅小於1%，甚至逆勢收紅，除防疫、宅經濟概念的南六、葡萄王、杏昌、宇峻、鈊象外，還有高價股老三信驊等12檔悍將。

信驊及旭隼是前十大高價股中，「唯二」昨日股價跌幅小於1%，今年營運持續穩健成長、農曆年封關前提前回檔，以及外資進場力挺是主要關鍵；事實上，包括大立光、矽力-KY、精測、祥碩、緯穎、玉晶光等，都見到外資逢低撿便宜。

日友受惠於彰濱二廠加入營運，去年營收及獲利可望續創新高，配發的現金股息有機會攀高，股價衝上漲停價位；另一檔環工股可寧衛在接手大發事業廢棄物處理廠後，隨新設備裝設完成，處理產能將進一步提升，增添未來營運動能。

其他如廣隆、瑞穎、富邦媒、全家、商億-KY等個股，昨日也獲得外資買盤挹注15至198張不等，力撐股價維持不墜。