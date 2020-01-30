親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

釋字690號：和平醫院「強制隔離」違憲嗎

基本面硬朗+籌碼穩 這些高價股好抗震

2020-01-30 23:18經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

台股今（30）日遭武漢肺炎利空狙擊，重挫696點或5.75%，長黑摜破季線，但仍有南六、信驊等17檔基本面硬朗、籌碼穩定的高價股跌幅小於1%，甚至逆勢收紅，成為後市多頭觀察指標。

台股金豬年封關首度收在12,000點以上，法人圈普遍預期旺鼠年將有紅盤行情可期，沒想到中國武漢肺炎疫情進一步擴大，引發市場避險情緒急速升溫，國際股市拉回修正，台股補跌收低696點，創歷來最大單日跌點。

雖然2020年首隻黑天鵝來襲，但17檔兼具基本面、籌碼面雙重優勢的高價股仍挺過空方砲火，股價跌幅小於1%，甚至逆勢收紅，除防疫、宅經濟概念的南六、葡萄王、杏昌、宇峻、鈊象外，還有高價股老三信驊等12檔悍將。

信驊及旭隼是前十大高價股中，「唯二」昨日股價跌幅小於1%，今年營運持續穩健成長、農曆年封關前提前回檔，以及外資進場力挺是主要關鍵；事實上，包括大立光、矽力-KY、精測、祥碩、緯穎、玉晶光等，都見到外資逢低撿便宜。

日友受惠於彰濱二廠加入營運，去年營收及獲利可望續創新高，配發的現金股息有機會攀高，股價衝上漲停價位；另一檔環工股可寧衛在接手大發事業廢棄物處理廠後，隨新設備裝設完成，處理產能將進一步提升，增添未來營運動能。

其他如廣隆、瑞穎、富邦媒、全家、商億-KY等個股，昨日也獲得外資買盤挹注15至198張不等，力撐股價維持不墜。

高價股台股信驊

延伸閱讀

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成...

散播武漢肺炎不實消息 新竹地檢署從嚴從速偵辦

武漢肺炎／兩千居家隔離者請假大問題 政府拚修...

大陸內部研究早知武漢肺炎已人傳人 醫護人員...

相關新聞

台股為何淪重災區？外資直指這原因

2020-01-30 17:25

台股將開盤 這類ETF恐淪「重災區」

2020-01-28 16:03

史上最想哭的開紅盤　每個股民慘賠22.11萬元紅包

2020-01-30 22:59

武漢疫情重創台股 金管會：成交量創12年新高

2020-01-30 18:02

台股鼠年首日開盤崩跌近700點　金管會信心喊話

2020-01-30 17:28

止跌回穩 美股企業財報護體

2020-01-30 14:41

股市重挫 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 14:41

財經皓角／恐慌練耐心 存股族睡覺等收割

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／太陽能股 太極、頂晶科逆勢揚

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／觀光指數 創2009年來新低

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／防疫概念股 康那香、南六亮燈

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／台股重挫 暴跌696點

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／郭明錤：蘋果鏈5風險

2020-01-30 14:41

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:50

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:48

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

武漢疫情延燒 重挫台北股市

2020-01-30 11:28

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:13

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

2020-01-30 09:48

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

2020-01-30 08:45

台股開紅盤 外資三劇本應變

2020-01-30 01:07

政府基金、公股行庫 待命護盤

2020-01-30 00:32

台股周四開紅盤 「萬二」保衛戰

2020-01-30 00:27

四業者法說 2月登場

2020-01-30 00:19

企業董事會評鑑上路 強化職能發揮、保障股東權益

2020-01-30 00:19

武漢肺炎疫情快速升溫 大摩預言上市櫃獲利增幅恐腰斬

2020-01-29 23:35

韓港股收假後慘跌 明天看台股怎麼對抗3,000億美元賣壓

2020-01-29 14:10

新車銷量續看增 投顧喊進和泰車、裕日車

2020-01-29 13:44
看更多

熱門文章

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

台股為何淪重災區？外資直指這原因

2020-01-30 17:25

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

台股開紅盤 外資三劇本應變

2020-01-30 01:07

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

防疫概念股成台股樂透 漲停委買高掛幾十萬張

2020-01-30 11:59

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

武漢肺炎疫情快速升溫 大摩預言上市櫃獲利增幅恐腰斬

2020-01-29 23:35

財經皓角／恐慌練耐心 存股族睡覺等收割

2020-01-30 14:41

武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

2020-01-30 08:45

武漢疫情重創台股 金管會：成交量創12年新高

2020-01-30 18:02

台股周四開紅盤 「萬二」保衛戰

2020-01-30 00:27

台股鼠年首日開盤崩跌近700點　金管會信心喊話

2020-01-30 17:28

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

2020-01-30 09:48

台股跌 元大台灣50配息率衝近4%

2020-01-30 19:30

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

武漢肺炎亂市／鴻海一度跌停 鴻家軍一片綠

2020-01-30 14:41

台股重挫500餘點 台積電扛撐盤大旗

2020-01-30 11:58

首季例行檢修 水泥雙雄展望保守

2020-01-30 14:46

光通訊陸續轉單 聯亞間接進補

2020-01-30 14:46

武漢肺炎疫情延燒 台系面板廠警戒、機動調整產能規劃

2020-01-30 12:10

PCB族群成疫情重災區 逾20檔打入跌停

2020-01-30 12:35

MiniLED撐腰 LED雙雄晶電億光相對抗跌

2020-01-30 11:29

武漢肺炎亂市／太陽能股 太極、頂晶科逆勢揚

2020-01-30 14:41

武漢疫情延燒 重挫台北股市

2020-01-30 11:28

鴻家軍樺漢：Q1訂單能如期出貨

2020-01-30 15:13

武漢肺炎疫情延燒 PCB股價重挫

2020-01-30 13:26

夆典 本季每股拚賺2元

2020-01-30 00:19

永豐金黃蔭基：「漢天鵝」衝擊 台股下修600~800點

2020-01-30 08:53

股市重挫 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／郭明錤：蘋果鏈5風險

2020-01-30 14:41

疫情衝擊 觀光股近10檔跌停、類股指數創10年新低

2020-01-30 11:01

武漢肺炎疫情升溫 台泥、亞泥保守看後市

2020-01-30 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top