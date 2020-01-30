親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

釋字690號：和平醫院「強制隔離」違憲嗎

史上最想哭的開紅盤　每個股民慘賠22.11萬元紅包

2020-01-30 22:59經濟日報 記者蔡靜紋／台北即時報導

台北股市上午新春開盤，受到武漢肺炎疫情延燒的衝擊，集中市場加權指數今天終場大跌6...
台北股市上午新春開盤，受到武漢肺炎疫情延燒的衝擊，集中市場加權指數今天終場大跌696.97點，創下台股史上最大跌點。 記者徐兆玄／攝影
分享
台股30日金鼠年開紅盤，但一開盤仿佛是印證俗話說的「養老鼠咬布袋」，指數一路摜殺，讓股民直喊「不敢看了」。據統計，上市櫃兩大市場合計市值單日蒸發2.33兆元，每位股民紅包被老鼠咬破，慘掉22.11萬元，堪稱史上最慘開紅盤。

集中市場加權指數今天終場大跌696.97點，創下台股史上最大跌點，成交2776.31億元，改寫史上第九高紀錄；櫃買指數更是殺聲隆隆，一口氣殺破季線、半年線，大跌9.36點，跌幅6.22%大於集中市場，創下櫃買史上第六大跌幅。兩大市場總市值減少逾2.33兆元，其中集中市場減2.12兆元，櫃買減0.21兆元。

究竟台股何時能止跌，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，台灣此次未處疫情風暴中心，預期在防疫有效抑止下，應不致於重演SARS時台股崩跌達兩位數的情況。另觀察美股電子廠商釋出正向基本面展望，預期台股主要供應鏈後續或可優於指數表現，未來營運可期，將以個股表現為主。惟要留意中國武漢為記憶體、光電及PCB產業之重鎮，加上春節休假延長與返工意願降低，將影響廠商產出，相關以武漢為重心之台廠也會受到較大影響。

根據2003年SARS影響，台股跌幅相對嚴重，六天累積跌幅達13%，不過，在疫情結束後，股市一個月後漲8.6%、三個月後漲16.4%、6個月後漲21.5%，屬短暫性影響。

周俊宏進一步提到，春節期間多數電子大廠財報與展望皆優於市場預期，尤其與台灣廠商連動較高的蘋概股、半導體設備與PC皆正向，報導也傳出蘋果要求供應鏈擴產iPhone，預計上半年將上看8000萬部，相關廠商有望淡季不淡。

兆豐國際第一基金經理人許鈞雄表示，台股封關期間國際股市多下跌3-5%，今大盤指數雖重挫700點，成交爆量高達2700餘億元，不過仍算是正常反應，主因市場需要宣洩缺口，首日往往震幅較大。

許鈞雄表示，後續須持續觀察疫情感染狀況，是否會影響電子股整體供應鏈實際產能，目前仍以中性看待。歷史經驗，2002年～2003年SARS剛爆發時，市場極度恐慌下，反而出現超跌買點，建議投資人短線可先以電子權值股作為觀察指標，靜待進場時機。

台股櫃買指數疫情

延伸閱讀

大樂透、威力彩頭獎雙槓 9人一注中百萬紅包

台股跌 元大台灣50配息率衝近4%

武漢疫情重創台股 金管會：成交量創12年新高

台股鼠年首日開盤崩跌近700點　金管會信心喊...

相關新聞

台股跌 元大台灣50配息率衝近4%

2020-01-30 19:30

台股為何淪重災區？外資直指這原因

2020-01-30 17:25

台股將開盤 這類ETF恐淪「重災區」

2020-01-28 16:03

武漢疫情重創台股 金管會：成交量創12年新高

2020-01-30 18:02

台股鼠年首日開盤崩跌近700點　金管會信心喊話

2020-01-30 17:28

止跌回穩 美股企業財報護體

2020-01-30 14:41

股市重挫 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 14:41

財經皓角／恐慌練耐心 存股族睡覺等收割

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／太陽能股 太極、頂晶科逆勢揚

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／觀光指數 創2009年來新低

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／防疫概念股 康那香、南六亮燈

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／台股重挫 暴跌696點

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／郭明錤：蘋果鏈5風險

2020-01-30 14:41

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:50

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:48

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

武漢疫情延燒 重挫台北股市

2020-01-30 11:28

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:13

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

2020-01-30 09:48

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

2020-01-30 08:45

台股開紅盤 外資三劇本應變

2020-01-30 01:07

政府基金、公股行庫 待命護盤

2020-01-30 00:32

台股周四開紅盤 「萬二」保衛戰

2020-01-30 00:27

四業者法說 2月登場

2020-01-30 00:19

企業董事會評鑑上路 強化職能發揮、保障股東權益

2020-01-30 00:19

武漢肺炎疫情快速升溫 大摩預言上市櫃獲利增幅恐腰斬

2020-01-29 23:35

韓港股收假後慘跌 明天看台股怎麼對抗3,000億美元賣壓

2020-01-29 14:10

新車銷量續看增 投顧喊進和泰車、裕日車

2020-01-29 13:44
看更多

熱門文章

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

台股為何淪重災區？外資直指這原因

2020-01-30 17:25

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

台股開紅盤 外資三劇本應變

2020-01-30 01:07

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

防疫概念股成台股樂透 漲停委買高掛幾十萬張

2020-01-30 11:59

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

武漢肺炎疫情快速升溫 大摩預言上市櫃獲利增幅恐腰斬

2020-01-29 23:35

財經皓角／恐慌練耐心 存股族睡覺等收割

2020-01-30 14:41

武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

2020-01-30 08:45

武漢疫情重創台股 金管會：成交量創12年新高

2020-01-30 18:02

台股周四開紅盤 「萬二」保衛戰

2020-01-30 00:27

台股鼠年首日開盤崩跌近700點　金管會信心喊話

2020-01-30 17:28

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

2020-01-30 09:48

台股跌 元大台灣50配息率衝近4%

2020-01-30 19:30

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

武漢肺炎亂市／鴻海一度跌停 鴻家軍一片綠

2020-01-30 14:41

台股重挫500餘點 台積電扛撐盤大旗

2020-01-30 11:58

首季例行檢修 水泥雙雄展望保守

2020-01-30 14:46

光通訊陸續轉單 聯亞間接進補

2020-01-30 14:46

武漢肺炎疫情延燒 台系面板廠警戒、機動調整產能規劃

2020-01-30 12:10

PCB族群成疫情重災區 逾20檔打入跌停

2020-01-30 12:35

MiniLED撐腰 LED雙雄晶電億光相對抗跌

2020-01-30 11:29

武漢肺炎亂市／太陽能股 太極、頂晶科逆勢揚

2020-01-30 14:41

武漢疫情延燒 重挫台北股市

2020-01-30 11:28

鴻家軍樺漢：Q1訂單能如期出貨

2020-01-30 15:13

武漢肺炎疫情延燒 PCB股價重挫

2020-01-30 13:26

夆典 本季每股拚賺2元

2020-01-30 00:19

永豐金黃蔭基：「漢天鵝」衝擊 台股下修600~800點

2020-01-30 08:53

股市重挫 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 14:41

武漢肺炎亂市／郭明錤：蘋果鏈5風險

2020-01-30 14:41

疫情衝擊 觀光股近10檔跌停、類股指數創10年新低

2020-01-30 11:01

武漢肺炎疫情升溫 台泥、亞泥保守看後市

2020-01-30 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top