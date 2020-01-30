史上最想哭的開紅盤　每個股民慘賠22.11萬元紅包

台北股市上午新春開盤，受到武漢肺炎疫情延燒的衝擊，集中市場加權指數今天終場大跌696.97點，創下台股史上最大跌點。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 台股30日金鼠年開紅盤，但一開盤仿佛是印證俗話說的「養老鼠咬布袋」，指數一路摜殺，讓股民直喊「不敢看了」。據統計，上市櫃兩大市場合計市值單日蒸發2.33兆元，每位股民紅包被老鼠咬破，慘掉22.11萬元，堪稱史上最慘開紅盤。

集中市場加權指數今天終場大跌696.97點，創下台股史上最大跌點，成交2776.31億元，改寫史上第九高紀錄；櫃買指數更是殺聲隆隆，一口氣殺破季線、半年線，大跌9.36點，跌幅6.22%大於集中市場，創下櫃買史上第六大跌幅。兩大市場總市值減少逾2.33兆元，其中集中市場減2.12兆元，櫃買減0.21兆元。

究竟台股何時能止跌，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，台灣此次未處疫情風暴中心，預期在防疫有效抑止下，應不致於重演SARS時台股崩跌達兩位數的情況。另觀察美股電子廠商釋出正向基本面展望，預期台股主要供應鏈後續或可優於指數表現，未來營運可期，將以個股表現為主。惟要留意中國武漢為記憶體、光電及PCB產業之重鎮，加上春節休假延長與返工意願降低，將影響廠商產出，相關以武漢為重心之台廠也會受到較大影響。

根據2003年SARS影響，台股跌幅相對嚴重，六天累積跌幅達13%，不過，在疫情結束後，股市一個月後漲8.6%、三個月後漲16.4%、6個月後漲21.5%，屬短暫性影響。

周俊宏進一步提到，春節期間多數電子大廠財報與展望皆優於市場預期，尤其與台灣廠商連動較高的蘋概股、半導體設備與PC皆正向，報導也傳出蘋果要求供應鏈擴產iPhone，預計上半年將上看8000萬部，相關廠商有望淡季不淡。

兆豐國際第一基金經理人許鈞雄表示，台股封關期間國際股市多下跌3-5%，今大盤指數雖重挫700點，成交爆量高達2700餘億元，不過仍算是正常反應，主因市場需要宣洩缺口，首日往往震幅較大。

許鈞雄表示，後續須持續觀察疫情感染狀況，是否會影響電子股整體供應鏈實際產能，目前仍以中性看待。歷史經驗，2002年～2003年SARS剛爆發時，市場極度恐慌下，反而出現超跌買點，建議投資人短線可先以電子權值股作為觀察指標，靜待進場時機。