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鼠年開市首日盤中暴跌700點　創下單日最大跌點

2020-01-30 15:32經濟日報 經濟日報 黃靖文 楊超丞/台北即時報導

台股鼠年新春開盤首日，今(30)日受到武漢肺炎疫情影響，盤中一度重挫700點，引發市場全面性恐慌，指數狂瀉，寫下台股史上最大盤中跌點的紀錄，超越2018年10月11日單日下跌660點的紀錄。

台股疫情肺炎

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