金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

台股受到重擊，多空交戰激烈，上市櫃股票交易量超過3000億元，台股上市公司總市值一天就蒸發約2兆元，櫃買指數收141.10點，下跌9.36點或6.22%。報系資料照 分享 facebook

台股金鼠年開紅盤，受到武漢肺炎疫情衝擊，加權指數收在11421.74點，大跌696.97點，收盤創下歷年大的跌點紀錄，跌幅5.75%，盤中跌停檔數超過400檔；台股受到重擊，多空交戰激烈，上市櫃股票交易量超過3000億元，台股上市公司總市值一天就蒸發約2兆元，櫃買指數收141.10點，下跌9.36點或6.22%。

台股今日開低走低，盤中幾乎未見反彈，造成搶短買盤在接近尾盤湧現賣壓，蘋概三王股無法支撐大盤，鴻海跌停更冒出15萬張巨量；大立光跌幅超過6%；台積電成交量超過11萬張，也無法遏阻跌幅達到4.5%。

原先人氣股的國巨、玉晶光、華新科及群創都出現跌停。成交金額在5億元以上，股價呈現上漲者僅國光生及宇峻兩檔個股。

盤中跌停家數超過400檔，主要集中在觀光族群、電子股，上市觀光類股指數創十年新低；多檔陸股原型ETF盤中跌幅達10%，賣壓相當沈重。至於盤中漲停家數曾超過30檔，包含防疫概念股的恆大、花仙子、美吾華、康那香及高端疫苗等。

統一投顧表示，今日金鼠年開紅盤，但受到武漢肺炎影響，台股短線拉回。然而台股春節封關期間，美股跌勢已經趨緩，加上蘋果、Intel等大廠財報亮麗，台積電淡季不淡，加上聯準會持續偏鴿的趨勢下，國際股市資金充沛，有利後市推升力道；預期台股指數震盪拉回修正後，仍將回到上升軌道。

在未來疫情可望逐步穩定控制，指數震盪拉回正為買點，投資人可考慮不殺低。如要逢低布局，類股看好蘋概股，5G概念股、半導體、網通、IC設計及漲價概念股等族群。