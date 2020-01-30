殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

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台股今日開低走低，盤中幾乎未見反。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

台股今日開低走低，盤中幾乎未見反彈，造成搶短買盤在接近尾盤湧現賣壓，大盤指數跌至11,418點，重挫700點。

蘋概三王股無法支撐大盤，鴻海跌停更冒出15萬張巨量；大立光跌幅超過6%；台積電成交量超過11萬張，也無法遏阻跌幅達到4.5%。原先人氣股的國巨、玉晶光、華新科及群創都出現跌停。

成交金額在5億元以上，股價呈現上漲者僅國光生及宇峻兩檔個股。