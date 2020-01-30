親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

大S老公汪小菲買1萬個口罩助台灣　網友大讚：兩岸一家親

受疫情衝擊…台股重挫近700點收11,421 創最大跌點紀錄

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台股今日開低走低，盤中幾乎未見反。 記者徐兆玄／攝影
台股今日開低走低，盤中幾乎未見反。 記者徐兆玄／攝影
分享

台股今日開低走低，盤中幾乎未見反彈，造成搶短買盤在接近尾盤湧現賣壓，大盤指數跌至11,418點，重挫700點。

蘋概三王股無法支撐大盤，鴻海跌停更冒出15萬張巨量；大立光跌幅超過6%；台積電成交量超過11萬張，也無法遏阻跌幅達到4.5%。原先人氣股的國巨、玉晶光、華新科及群創都出現跌停。

成交金額在5億元以上，股價呈現上漲者僅國光生及宇峻兩檔個股。

台積電華新科武漢肺炎

延伸閱讀

台股重挫 行政院：國安基金還不到進場需要

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀...

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基...

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡...

相關新聞

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

台股周四開紅盤 「萬二」保衛戰

2020-01-30 00:27

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:50

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:48

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:13

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

年報亮眼族群 抗震

2020-01-30 01:07

營收連升股 盤面焦點

2020-01-30 01:07

政府基金、公股行庫 待命護盤

2020-01-30 00:32

太空商機爆發 帶旺台廠

2020-01-30 00:19

台股將開盤 這類ETF恐淪「重災區」

2020-01-28 16:03

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

武漢疫情延燒 重挫台北股市

2020-01-30 11:28

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

2020-01-30 09:48

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

2020-01-30 08:45

高殖利率股 投資優選

2020-01-30 01:07

高券資比股 迎軋空行情

2020-01-30 01:07

AirPods熱銷 概念股帶勁

2020-01-30 01:07

ETF打配息牌 存股新寵

2020-01-30 01:07

外資鍾愛股 防禦力強

2020-01-30 01:07

台股開紅盤 外資三劇本應變

2020-01-30 01:07

四業者法說 2月登場

2020-01-30 00:19

企業董事會評鑑上路 強化職能發揮、保障股東權益

2020-01-30 00:19

武漢肺炎疫情快速升溫 大摩預言上市櫃獲利增幅恐腰斬

2020-01-29 23:35

韓港股收假後慘跌 明天看台股怎麼對抗3,000億美元賣壓

2020-01-29 14:10

新車銷量續看增 投顧喊進和泰車、裕日車

2020-01-29 13:44

WiFi-6上路 立積先進補

2020-01-29 13:44

節後半導體法說接力 聚焦5G、藍牙耳機

2020-01-29 13:44

台股明開紅盤 專家：恐跌3-5 %

2020-01-29 13:44

武漢肺炎燒 防疫、宅經濟股隆咚鏘

2020-01-29 13:44

錢進海外市場 聚焦5產品

2020-01-29 13:42
看更多

熱門文章

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

台股開紅盤 外資三劇本應變

2020-01-30 01:07

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

債券ETF看漲 這類ETF估漲最「兇」

2020-01-29 21:12

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

年報亮眼族群 抗震

2020-01-30 01:07

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

金鼠開紅盤 台股重挫680點恐創下最大跌點紀錄

2020-01-30 13:05

殺紅眼…人氣股出現跌停 台股近尾盤跌700點

2020-01-30 13:27

台股大跌600多點 投顧董座：看盤最好戴墨鏡、喝紅茶

2020-01-30 12:54

武漢肺炎短線衝擊台股 法人：跌幅約5%至10%

2020-01-30 08:45

武漢肺炎疫情快速升溫 大摩預言上市櫃獲利增幅恐腰斬

2020-01-29 23:35

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

2020-01-30 12:29

高殖利率股 投資優選

2020-01-30 01:07

營收連升股 盤面焦點

2020-01-30 01:07

嘉晶、漢磊科 奪下大單

2020-01-30 00:19

武漢肺炎延燒 防疫、宅經濟概念股開紅盤焦點

2020-01-29 23:02

防疫概念股成台股樂透 漲停委買高掛幾十萬張

2020-01-30 11:59

太空商機爆發 帶旺台廠

2020-01-30 00:19

外資鍾愛股 防禦力強

2020-01-30 01:07

台股周四開紅盤 「萬二」保衛戰

2020-01-30 00:27

ETF打配息牌 存股新寵

2020-01-30 01:07

台股中長線投資 5G、AI為依歸

2020-01-29 23:05

武漢肺炎延燒 防疫概念股開盤拉漲停

2020-01-30 09:48

英特爾、特斯拉、防疫概念 力抗空頭三焦點

2020-01-29 22:31

武漢肺炎疫情重擊 觀光餐飲股價倒地

2020-01-30 12:00

疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05

AirPods熱銷 概念股帶勁

2020-01-30 01:07

日友、可寧衛 拓事業版圖

2020-01-30 00:19

高券資比股 迎軋空行情

2020-01-30 01:07

台積電開紅盤一度跌11.5元 影響指數近百點

2020-01-30 11:54

欣興黃石廠延遲復工 占營收僅3-5%

2020-01-29 22:40

武漢疫情延燒 重挫台北股市

2020-01-30 11:28

鋼價走高 類股添利多

2020-01-30 00:19

台股重挫500餘點 台積電扛撐盤大旗

2020-01-30 11:58

三星推新機 供應鏈沾光

2020-01-30 00:19

蘋果單季營收獲利創新高 供應鏈有望表現撐盤

2020-01-29 23:03

石化業 迎庫存回補潮

2020-01-30 00:19

工研院 揪帆宣攻AI

2020-01-30 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top