台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

台股鼠年今（30）日首日開盤跌破500點，近午盤時下殺逾670點。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

中國大陸武漢肺炎疫情衝擊全球市場，台股鼠年今（30）日首日開盤跌破500點，近午盤時下殺逾670點。行政院表示，今日開盤跌破500點是市場預期心理結果，四大基金會持續關注並依法作出判斷，還不到國安基金進場的程度，也盼民眾對台灣經濟有信心。

台股在鼠年春節期間封關後，今日首日開盤，由於國際股市遭遇武漢肺炎疫情衝擊，影響投資人信心，各國股市皆有明顯跌幅，台指期開盤後指數重挫逾500點，直到近午盤時下殺超過670點，創下史上單日最大跌點。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）在行政院院會記者會指出，行政院有密切關注市場，並注意到開盤跌破500點，這是市場預期心理結果，政府也有以待之，四大基金會持續關注，並會依法作出判斷、處置，還不到國安基金進場程度，也無進場需要。

Kolas表示，由於美中貿易戰後，看得出台灣經濟基本面很強健，且台灣曾經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及其對經濟的衝擊，本次武漢肺炎勢必也會有所影響，但目前台灣的經濟體質、應變能力已不可同日而語，盼民眾對台灣經濟有信心。

國家發展委員會副主委鄭貞茂表示，股市今日反映的是台股在封關過年期間，因國際股市有發生動盪，而做出的一次性反應。他解釋，股市是一種心理的呈現，因此股市在反映幾天內，應該就可回歸到基本面操作。