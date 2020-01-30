武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘綠

鴻海董事長劉揚偉（中）上午與鴻海高層出席團拜。記者林澔一／攝影 分享 facebook

鴻海集團今（30）日舉行新春開工團拜，由董事長劉揚偉親自主持，受到市場擔心武漢疫情恐怕引發電子業斷鏈影響，「鴻家軍」在鴻海帶頭一度跌停下，亞太電（3682）、臻鼎-KY（4958）等多檔個股也跟進打入跌停板，台灣鴻家軍一片慘綠，就連在港股上市的鴻騰精密、富智康也連續兩天下挫。

鴻家軍今日在龍頭鴻海領跌下，截至午盤包含半導體廠京鼎（3413）及訊芯-KY（6451）、電信廠亞太電、PCB廠臻鼎-KY、手機鏡頭模具大廠中揚光（6668）等皆打入跌停，工業電腦廠樺漢（6414）、GIS-KY（6456）等多檔泛鴻海集團個股也逼近跌停。

鴻海集團台灣上市櫃公司今日股價下挫早有跡可循，由於港股昨（29）日已先開盤，鴻騰精密（FIT）、富智康、雲智匯股價先後大跌，且前兩間公司今日延續跌勢;至於陸股方面，由於延到2月3日才開市，市場預料，鴻海集團相關企業工業富聯（FII）、鵬鼎控股也將「補跌」。

由於鴻海在武漢直接設有工廠，包含武漢市准時達供應鏈管理有限公司、鴻富錦精密工業（武漢）、武漢裕展精密科技等多家子公司，據鴻海年報顯示，相關企業生產項目涵蓋精密模具、電腦、筆電與平板、生產工業機器人等，目前該廠已啟動應疫情應變措施。

據了解，武漢廠產值占鴻海集團內部營收比例不大，對公司財務影響甚小。市場主要擔心，包含鴻海iPhone製造大本營河南鄭州廠及廣東省龍華廠兩地疫情是否擴大，若疫情升溫，恐怕影響工廠員工上班狀況，進而造成終端組裝人力不足。

儘管中國廠區疫情嚴重，鴻海台灣廠區仍按預定計劃今日舉行開工團拜，由董事長劉揚偉親自主持。據悉，為了防疫，鴻海開工當日，廠區會由專責同仁替每位同仁量測額溫。若體溫超過37.5度以上會在護理師協助下立即前往就醫，或請同仁返家休息。