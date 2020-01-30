挺台商回流 元大銀行祭優惠利率與方案

境外資金匯回專法上路近半年，元大銀行為服務客戶祭出優惠利率與方案嘉惠配合資金專法回台的台商夥伴，並結合集團資源，整合元大銀行、元大證券、元大投信、元大人壽的金融專業，給予客戶最佳的資金去處，由於專法對於外匯專戶的資金有高度的控管，因此，資金的運用既要考慮配合實質投資與金融投資的時點，亦可能長期放置於專戶內，元大銀行在專法控管的七年期間均給予客戶最優惠的利率，對於客戶資金運用的效率性大幅提升。

元大銀行近30年的發展，業務擴及法人金融與個人金融，對於配合專法的實質投資可以助客戶一臂之力。為了讓客戶更明瞭境外資金回台之稅務及投資相關資訊，並能順利將境外資金匯回，元大銀行已於2019年11月底在台北、桃園、新竹、台中、台南及高雄等地舉辦17場「境外資金匯回說明會」，共吸引近600位客戶參與，與會人員與會計師就專法進行交流與討論，反應熱烈。

《今周刊》公布2019年度金控公司整體經營績效評比，元大金控海外策略項目在國內16家金控中位居同業第一，綜合排名為金控第五名，對於有境外資金回台需求客戶。

元大銀行不僅縱向集結行內法金、財管、信託等資源，搭配專業團隊與多元化金融商品外，更橫向整合元大投信及元大人壽等集團資源，讓客戶享有兼具深度及廣度完整服務，順利將海外資金挹注國內產業及金融市場，共同促進台灣整體經濟發展。