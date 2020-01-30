防疫概念股成台股樂透 漲停委買高掛幾十萬張

台股休市期間武漢冠狀病毒確診與致死案例升高的影響，使得防疫概念股新春一開盤全面亮燈，部份中低價股漲停委買張數皆有幾十萬張排隊搶購。法人表示，武漢肺炎最大威脅在於高潛伏期，目前防疫方法為勤洗手、戴口罩，另發燒為症狀之一，因此帶動清潔消毒、口罩、耳溫槍等需求，由於2月將為疫情是否在全球爆發重要觀察期，這場防疫大戰要打多久仍有許多變數，一旦戰線拉長，則防疫股上檔仍有不少空間，吸引買盤搶進。

盤面上相關受惠股包括口罩相關的康那香（9919）、恆大（1325）、南六（6504）全數亮燈，其中，康那香漲停委買高掛60萬餘張，恆大高掛22萬張，高價股南六也掛7,000餘張，顯然成為資金簇擁重心，新麗（9944）盤中短暫漲停打開爆出大量，成交量逾萬張。另外，消毒清潔毛寶（1732）、花仙子（1730）也衝上漲停，毛寶盤中漲停委買高掛10萬張，花仙子掛近4,000張。在醫材股方面，檢測康聯-KY（4144）股價波動大，開盤一度漲停，但未能鎖住，股價震盪頗劇，耳溫槍豪展（4735）、熱映（3373）皆衝上漲停價位。

口罩相關產線業者目前多呈現訂單滿載，恆大表示，六條生產線全滿日產量可生產24萬片口罩，康那香表示，訂單現在已排到6、7月，目前有二條產線，日產量約20萬片，其中平面口罩日產約15萬片、3D立體口罩約5萬片，若增加產線，日產量可達40萬片。

法人表示，武漢肺炎疫情持續升溫，在高潛伏期的影響下，疫情在2月仍有進一步擴大可能，若參照SARS經驗，悲觀情況下疫情最遲須至6-7月天氣轉熱才能獲得控制，可望持續帶動口罩、清潔、醫材相關需求。